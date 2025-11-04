¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?

Sólo una gran fortuna de las cien mayores de España es de Castilla y León y como en años anteriores corresponde al empresario segoviano Jesús Núñez Velázquez y familia, fundador de la universidad Alfonso X el Sabio y propietario de Gesbolsa, que con 1.500 millones figura en el puesto 29 de la lista Forbes nacional.

La lista de los cien españoles más ricos de este 2025 recoge que Núñez y el resto de su familia son los propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones, registrada en la CNMV.

A través de esta sociedad gestionan activos inmobiliarios y financieros, aunque la mayor parte de su patrimonio se lo deben a la venta de la Universidad Alfonso X el Sabio en el 2019. Jesús Núñez ha estado siempre vinculado al sector educativo, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

Economía del siglo XX

La lista de este 2025 refleja que apenas 28 octogenarios poseen más de la mitad de la fortuna acumulada por las cien personas más ricas de España, tienen una edad media de 84,5 años y, lo más preocupante según Forbes, es que el origen de su riqueza viene de una economía del siglo XX operando en pleno siglo XXI.

"No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro", explica esa publicación.

Según el listado de Forbes actualizado este martes, las cien mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros de patrimonio, casi un 7 % más que el año pasado, lo que supone un incremento notable, pero que esconde una concentración generacional "sin precedentes".

Multinacionales

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

Amancio Ortega, líder sin parangón en Europa

Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex, es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones, pero con un "golpe" este año de casi 10.300 millones menos que en 2024.

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

El fundador de Inditex representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.