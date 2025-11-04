La AEMET recupera los avisos amarillos para Castilla y León, esta vez por el fuerte viento

El otoño está ya funcionando a su máximo esplendor una vez entrados en el mes de noviembre. Después de un primer mes de la estación de las hojas muertas que dejó mucho que desear en cuanto a las lluvias y temporales habituales -sobre todo para la agricultura-, la segunda mitad de octubre cambió la tendencia. Por ese motivo, no es de extrañar que Castilla y León tenga cada semana algún episodio de avisos amarillos por parte de la AEMET, que en ocasiones se van encadenando a lo largo de los días. Así es como se llega a este 4 de noviembre, cuando regresan este tipo de alertas debido a los fuertes vientos que se esperan en la Comunidad.

La AEMET ha actualizado sus avisos de cara a las próximas horas y días, colocando a la zona conocida como 'Cordillera Cantábrica de León' en aviso amarillo por fuertes vientos. A partir de las 17:00 de este martes, esta demarcación leonesa podría sufrir rachas de hasta 80 kilómetros por hora, que podrían suponer un problema para la circulación y la estancia en zonas al aire libre. Además, la propia Agencia Estatal de Meteorología informa de que el viento será de componente sur en este punto, como en todas las zonas de España donde se han activado los diferentes avisos amarillos de esta semana.

En el caso concreto de Castilla y León, los avisos amarillos se expandirán a partir de esta medianoche a 'Sanabria' y la 'Cordillera Cantábrica de Palencia'. Las previsiones son las mismas que para la zona leonesa ya afectada desde esta tarde, con posibles rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En el caso de cruzar la 'frontera' con Asturias y Cantabria, el aviso pasa a ser naranja en 'Cordillera y Picos de Europa' y 'Liébana', respectivamente. En el caso del límite con Galicia, tanto la 'Montaña de Lugo' como la 'Montaña de Ourense' serán espejos perfectos de sus regiones colindantes en Castilla y León, con avisos amarillos por viento.

Lluvias desde el miércoles

Según las previsiones de la AEMET, no se esperan lluvias en Castilla y León durante las próximas horas, aunque la tendencia cambiará el próximo miércoles. A primera hora del día, las primeras gotas llegarán a las provincias más occidentales, mientras que a la tarde podría haber también tormentas en el resto de la Comunidad. Una situación que se podría mantener hasta la llegada del fin de semana, cuando la calma meteorológica volvería a ser la tónica general. En cuanto a las temperaturas, no está previsto que el termómetro se sitúe por debajo de los 0ºC en toda la semana, salvo algún momento puntual en la comarca zamorana de Sanabria.