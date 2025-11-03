Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una persona y seis resultan heridas en una colisión múltiple en el límite entre La Rioja y Castilla y León

El siniestro, ocurrido anoche a las 21.32 horas, movilizó a los servicios de emergencias de ambas comunidades

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Burgos

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de ayer en el kilómetro 468 de la carretera N-232, a la altura de Foncea (La Rioja), en el límite con Castilla y León. El siniestro, que tuvo lugar a las 21:32 horas, consistió en una colisión entre tres turismos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Haro y los servicios sanitarios de ambas comunidades. Por parte de Emergencias Sanitarias - Sacyl, acudieron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, mientras que SOS Rioja activó una UVI móvil, otra ambulancia de soporte vital básico y personal del 061 La Rioja.

Seis heridos

Cuatro de los heridos —cuatro varones de 62, 60, 49 y 44 años— fueron trasladados en las ambulancias de soporte vital básico al Hospital de Miranda de Ebro. Una mujer de 46 años fue evacuada en UVI móvil de La Rioja al Hospital San Pedro de Logroño, y una mujer de 30 años, en UVI móvil de Sacyl, al Hospital de Burgos.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico.

TEMAS

