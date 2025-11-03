Una explosión en un edificio de Soria provoca 2 heridos leves y 1 grave, trasladado al Hospital de Burgos
Tuvieron que ser desalojados 14 vecinos
Ical
Una explosión registrada en un edificio en la calle Diego Acebes, número 4, provocó ayer de madrugada que tres personas resultaran heridas, dos de ellas de carácter leve y otra grave, que tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara. Además, 14 personas, de las siete viviendas afectadas tuvieron que ser desalojadas del edificio.
El suceso se produjo a las 00.26 horas y el Servicio de Emergencias alertó a los Bomberos de Soria de la explosión, que afectó a la fachada de la segunda planta.
Revisión de la zona
En el lugar trabajaron bomberos y Policía Local, así como efectivos de la Policía Científica. Los bomberos tuvieron que hacer además labores de revisión y aseguran la zona, además del control de los escombros caídos en la vía pública.
El acceso al edificio tuvo que ser custodiado en todo momento para preservar la seguridad de la zona y los domicilios, a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos puede realizarse sin riesgo, según trasladó el Ayuntamiento de Soria.
