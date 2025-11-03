La ex residencia real que no puedes perderte y que se encuentra en esta provincia de Castilla y León

El Real Sitio de San Ildefonso, conocido popularmente como La Granja, se alza como una de las visitas obligadas para quienes buscan sumergirse en la historia de la realeza española sin salir de la provincia de Segovia. Residencia de verano predilecta de Felipe V, primer rey Borbón de España, este enclave es un testimonio vivo del lujo y de la grandiosidad del siglo XVIII, concebido a imagen y semejanza del Palacio de Versalles francés.

El conjunto monumental, gestionado por Patrimonio Nacional, es una muestra del barroco español. Su principal atractivo reside en la fusión de tres elementos clave: el Palacio Real, los inmensos jardines de diseño francés y la Real Fábrica de Cristales.

Los Jardines y el Espectáculo del Agua

Las 145 hectáreas de jardines son el corazón de La Granja. Diseñados con una meticulosa simetría y perspectiva, albergan 21 fuentes monumentales. Estas esculturas, elaboradas en plomo y pintadas para simular bronce y mármol, representan escenas mitológicas y alegóricas.

Lo que realmente las hace únicas es su prodigioso sistema hidráulico. Construido hace tres siglos, aprovecha la fuerza de la gravedad gracias al desnivel del terreno y a la balsa del Mar, un gran depósito de agua. Este sistema permite que, en días señalados de la temporada estival, las fuentes ofrezcan un espectáculo de chorros de agua que alcanzan alturas impresionantes sin necesidad de bombeo moderno. La Fuente de los Baños de Diana y La Fama son las más espectaculares.

Un Palacio con Historia y Arte

El Palacio Real, de sobria, pero elegante arquitectura, acoge en su interior una valiosa colección de tapices flamencos y mobiliario de época. Anexa al palacio se encuentra la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, donde reposan los restos de Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio.

El Legado Industrial del Vidrio

La visita se complementa con la Real Fábrica de Cristales, una edificación industrial de la Ilustración que hoy funciona como museo del vidrio. Aquí, los visitantes pueden admirar la maestría de los artesanos en demostraciones en vivo del soplado de vidrio, una tradición que se mantiene viva.