Varios ataques de buitres dejan cuatro terneros muertos en Sieteiglesias de Tormes (Salamanca)

Asaja Salamanca denunció hoy varios ataques de buitres al ganado vivo, ocurridos la pasada semana en la zona de Sieteiglesias de Tormes, que dejaron cuatro terneros recién nacidos muertos, un hecho que, según manifestó la organización agraria, vuelve a poner de manifiesto el “grave problema” al que se enfrentan los ganaderos de la provincia.

El ganadero Emilio Martín, afectado por estos ataques, relató, en declaraciones a Asaja recogidas por Ical, que encontró animales devorados “día tras día” durante la última semana. “No pude hacer nada por ellos. Y no es un caso aislado; cada vez hay más ataques y nadie se hace responsable. Los buitres atacan directamente a animales sanos, a terneros recién nacidos e incluso a vacas cuando están pariendo”, lamentó.

Cada vez más frecuentes

Por su parte, Asaja Salamanca denunció que este tipo de episodios son “cada vez más frecuentes” y que las administraciones están “mirando hacia otro lado”, sin ofrecer soluciones efectivas ni compensaciones adecuadas a los ganaderos afectados. “No podemos permitir que los ganaderos sigan siendo los que paguen las consecuencias de una mala gestión de la fauna silvestre. Llevamos años advirtiendo que la superpoblación de buitres, unida a la escasez de alimento natural, está provocando ataques directos a animales vivos”, señaló la opa.

Además, Asaja subrayó que estos ataques “no solo generan importantes pérdidas económicas, sino también estrés y miedo entre los ganaderos, que en muchos casos se sienten indefensos ante la imposibilidad de proteger su ganado”. “No podemos seguir normalizando esta situación. Necesitamos una respuesta real, no promesas vacías”, concluyó la organización.

Con este nuevo caso, Asaja Salamanca volvió a exigir “medidas inmediatas de vigilancia, control y compensación”, así como un seguimiento oficial de los ataques para que las cifras “reflejen la realidad” del campo salmantino y “no queden en el olvido”.