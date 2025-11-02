Óscar Puente, sobre los incendios del verano: "Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado este domingo que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), "estuvo escondido en Cádiz" hasta que él puso un tuit "llamándole la atención" sobre los incendios en esta Comunidad.

Durante su intervención en la fiesta de la rosa organizada por el PSOE en el municipio abulense de Candeleda, donde ha compartido acto con el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Puente ha lamentado el "dejavú permanente" que vive Castilla y León con los incendios, tras lo ocurrido en años precedentes en Ávila y Zamora y cuando "vuelve a fallar la prevención" y una política de "detección precoz".

"No hay mando y no hay coordinación", ha reprochado Puente, para quien "no es de extrañar" que "acabe habiendo un procedimiento penal en relación con esto", en referencia a la denuncia tramitada por la Fiscalía sobre la gestión de los incendios por parte de Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Tirando de ironía

Puente ha subrayado que "la realidad es que el presidente de la Junta estuvo escondido en Cádiz" hasta que él puso un tuit: "No dije más que la verdad empleando la ironía, resulta que el amigo Feijóo, ese que está informado en tiempo real de todo, dice que estaba al habla con Mañueco y que le estaba informando".

"De verdad, no lo pude evitar. Entonces le dije, hombre, pues te habrá contado cómo hace en Cádiz, porque en Castilla y León la cosa está calentita, se está arrasando Castilla y León", ha rememorado, para reconocer después de que con estas palabras trató de "provocarles, llamarles la atención y al final se cogió el coche y se vino para Castilla y León a dar la cara, a gestionar o por lo menos a que lo pareciera".

Estabilidad y presupuestos

Puente ha respaldado lo que representa Carlos Martínez para las elecciones de Castilla y León del próximo marzo, en principio, convencido de que la Comunidad necesita alguien que tenga "ambición de verdad" y también una estabilidad que el PP no le ha dado en los últimos años.

En este sentido, el ministro ha recordado que Mañueco ha tenido que firmar cinco prórrogas presupuestarias en seis años y que puede tener que cerrar la legislatura con la sexta, pese a que el PSOE le está ofreciendo una opción de pacto que el PP "jamás" ofrecería a un gobierno socialista.

"Te lo va a poner difícil que les ayudes a que Castilla y León tenga un presupuesto, en un gesto de generosidad que ellos jamás tendrían con nosotros", ha argumentado sobre el ofrecimiento de una negociación para llegar a un acuerdo presupuestario para 2026.