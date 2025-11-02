El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...

Castilla y León es una comunidad autónoma muy particular. Para empezar, es la más extensa de España con más superficie que Portugal entero: tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados. Su orografía es compleja y abarca llanuras y cordilleras que aportan una diversidad paisajística y climática que hace que pueda ser casi un país en sí mismo en cuanto a características. Sin embargo, cada provincia tiene su particularidad tanto en el plano patrimonial como en el del paisaje, la gastronomía, las costumbres, la economía o incluso la propia sociedad pese a compartir región.

Aquí va la particularidad más destacada que la Inteligencia Artificial le da a cada provincia de Castilla y León una por una:

Ávila

La única ciudad del mundo con una muralla medieval completa y transitable. Está intacta desde el siglo XI y consta de 2,5 kilómetros que puedes recorrer a pie.

Burgos

La provincia cuenta con tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hablamos del yacimiento de Atapuerca, su Catedral y una parte del Camino de Santiago.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

León

La distingue su comarca de Babia, donde no hay más de 20 grados en verano. De ahí la expresión "estar en Babia".

Caja Rural de Zamora

Palencia

Es, junto a Zamora, una de las provincias de Europa con mayor concentración de arte románico. Aunque si hablamos de patrimonio, Palencia cuenta con "La Bella Desconocida", es decir, su catedral de San Antolín. Es muy sobria en su apariencia externa pero por dentro es la tercera catedral más grande de España, solo detrás de la de Sevilla y Toledo.

Salamanca

Además de por su vida universitaria, es la provincia con la central hidroeléctrica con mayor capacidad de España. Hablamos de la de Aldeadávila.

Segovia

El acueducto romano más perfecto conservado en el mundo, por eso se dice que Segovia es la ciudad donde la ingeniería romana toca el cielo.

Agencia Atlas

Soria

La provincia menos poblada de España y una de las más despobladas de Europa.

Valladolid

Valladolid fue la capital oficial de España entre los años 1601 y 1606, durante el reinado de Felipe III. El monarca trasladó la Corte de Madrid a Valladolid.

Zamora

Aunque no te lo vas a creer si vives allí, es la provincia que en este momento se distingue por su alto porcentaje de autoempleo y dinámicas demográficas especiales. :