Herido un camionero tras el vuelco del remolque de su vehículo en Salamanca

Un varón, de aproximadamente 35 años, resultó herido este hoy tras el vuelco del remolque de un camión en el punto kilométrico 14 de la carretera CL-510, a la altura del término municipal de Terradillos. El aviso se registró a las 11.19 horas, alertando de que el conductor presentaba dolor en el cuello.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.