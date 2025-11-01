Herido un camionero tras el vuelco del remolque de su vehículo en Salamanca
El hombre, de unos 35 años, sufrió dolor cervical y fue atendido por los servicios sanitarios tras el siniestro en la CL-510.
Ical
Salamanca
Un varón, de aproximadamente 35 años, resultó herido este hoy tras el vuelco del remolque de un camión en el punto kilométrico 14 de la carretera CL-510, a la altura del término municipal de Terradillos. El aviso se registró a las 11.19 horas, alertando de que el conductor presentaba dolor en el cuello.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos
- Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud
- Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
- Sanabria amanece bajo cero: marca una de las temperaturas más bajas de toda España