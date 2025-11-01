Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un camionero tras el vuelco del remolque de su vehículo en Salamanca

El hombre, de unos 35 años, sufrió dolor cervical y fue atendido por los servicios sanitarios tras el siniestro en la CL-510.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Salamanca

Un varón, de aproximadamente 35 años, resultó herido este hoy tras el vuelco del remolque de un camión en el punto kilométrico 14 de la carretera CL-510, a la altura del término municipal de Terradillos. El aviso se registró a las 11.19 horas, alertando de que el conductor presentaba dolor en el cuello.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.

