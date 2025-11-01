Ya se conoce quién ha ganado la Espiga de Oro en la Seminci

La directora norteamericana Kelly Reichardt y el cineasta filipino Lav Diaz se alzaron hoy con la Espiga de Oro, ex aequo, por sus largometrajes ‘The Mastermind’ y ‘Magallanes’. El jurado internacional, que también decidió otorgar la Espiga de Plata a la húngara Ildikó Enyedi por ‘Silent Friend’, optó así por conceder los máximos reconocimientos a cineastas consagrados que años atrás ya cosecharon el premio a la mejor película con películas precedentes en certámenes como Róterdam, Locarno o Berlín. ‘The Mastermind’ también le valió el premio a la mejor fotografía para Christopher Blauvelt “por el refinamiento de sus atmósferas”, y ‘Silent Friend’ además conquistó la Espiga Verde, por su invitación a reconectar con la naturaleza y ser conscientes de que no estamos solos en este planeta.

“Había muchas películas donde elegir, muy buenas”, deslizó la integrante del jurado internacional Elena López Riera para justificar el ex aequo. En el fallo, el jurado aplaudió la “relectura la perspectiva colonial”, así como la “ambición narrativa” y el “rigor formal” de ‘Magallanes’, mientras que de ‘The Mastermind’ subrayaron que “juega con las convenciones del cine de atracos” y “deconstruye las reglas del género con elegancia e ironía”. Además, de ‘Silent Friend’ exaltaron que pone el foco en “la comunicación silenciosa y la relación entre seres humanos y formas no humanas”.

La huida de un perdedor de manual

Reichardt, que ya compitió en Seminci en 2013 con ‘Night Moves’ (aquel año su película se alzó con el premio a la mejor fotografía), narra en ‘The Mastermind’ la huida hacia adelante de un perdedor de manual (encarnado por un brillante Josh O’Connor), que intenta robar varias obras de arte de un museo de Massachusetts en los convulsos años 70. En ‘Magallanes’, Lav Diaz, que debutó en Seminci coincidiendo con la llegada de José Luis Cienfuegos a la dirección del certamen en 2023, regresa a Valladolid, esta vez en la Sección Oficial, con una historia que le ha perseguido desde hace largo tiempo: “Siempre he soñado con hacer una película sobre Magallanes. Soy filipino, y cuando él llegó a nuestras costas, fue el primer ‘encuentro’ con Occidente… y eso inició una nueva era para nosotros”, ha dejado escrito sobre el film.

Premios de interpretación

Los premios de interpretación recayeron en los protagonistas de “dos dramas agridulces, llenos de toques de humor”. Así, en el apartado femenino para la norteamericana Eva Victor, actriz y directora en ‘Sorry, Baby’, con su “tour de force” para explorar la fragilidad y la fortaleza para sobrevivir al trauma de una agresión sexual; y en el apartado masculino recayó en Harry Melling, el odioso primo de Harry Potter en la saga cinematográfica, ahora transformado en ‘Pillion’ (de Harry Lighton) en el sumiso del escultural Alexander Skarsgård, por su capacidad para transmitir vulnerabilidad y optimismo, a través de un personaje de baja autoestima”. Además, en este apartado, decidieron hacer una mención especial al trío coral de actores no profesionales de ‘Lionel’, de Carlos Saiz: Lionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Bernal.

Fotograma de la película "Magallanes" / Ical

En cuanto al guion, el galardón fue para Fernando Franco y Begoña Arostegui por su compleja adaptación de ‘Subsuelo’, la novela de Marcelo Luján, una “bomba de relojería” que hunde al espectador en las turbias aguas del rencor y el deseo. Además, el premio al mejor montaje recayó en la israelí Nili Feller por su trabajo en la polémica ‘Yes’, de Nadav Lapid.