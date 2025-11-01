Cinco afectados por humo, entre ellos tres niñas, en el incendio de una vivienda en Ávila
Todos han tenido que ser trasladaos al hospital
Efe
Un hombre de 36 años, una mujer de 35 y tres niñas han sido trasladados al Complejo Asistencial de Ávila tras haber resultado afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en la calle Capitán Peñas, en la capital abulense, según ha informado el 112 de Castilla y León.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22.26 horas del viernes, cuando la sala de operaciones recibió una llamada que alertaba de un incendio en la mencionada calle donde, en principio, no había personas afectadas.
Los afectados
La sala del 112 informó a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ávila. En el lugar, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para atender por lo menos a una persona que había resultado afectada por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
El personal sanitario atendió finalmente a cinco personas, un varón de 36 años y dos niñas que fueron trasladadas en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila, una mujer de 35 años que fue evacuada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial y otra niña de cuatro años que fue trasladada por otros medios al hospital.
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos
- Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud
- Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
- Sanabria amanece bajo cero: marca una de las temperaturas más bajas de toda España