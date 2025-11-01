Alerta amarilla por lluvias en Salamanca hasta las 21.59 horas de este sábado

La provincia de Salamanca encara esta recta final del sábado bajo aviso amarillo por lluvias, activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y vigente hasta las 21.59 horas. La situación afecta a toda la provincia, con mayor incidencia prevista en el sur y el área del Sistema Central, donde se pueden registrar acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, según la información oficial.

La jornada amaneció con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, escenario que se mantendrá hasta última hora de la tarde. A partir de la noche, según las previsiones, la situación tenderá a mejorar ligeramente con cielos nubosos y ausencia de precipitaciones.

Previsión para el domingo

De cara al domingo, no se espera una mejora plena. La Aemet prevé niebla hasta primeras horas del día, seguida de una jornada dominada por cielos cubiertos y muy nubosos, sin descartar lloviznas débiles en algún momento. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 15 de máxima, con sensación térmica más baja en las primeras horas.

Los episodios de lluvia intensa de las últimas horas han afectado también a otros puntos de la Comunidad, especialmente zonas de Ávila y Cáceres, colindantes con Salamanca, aunque sin registrarse incidencias destacadas. La recomendación de Protección Civil durante la tarde pasa por evitar desplazamientos innecesarios en tramos de carretera susceptibles de acumulación de agua y moderar la velocidad en vías urbanas por posibles balsas.