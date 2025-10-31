Trabajadores de incendios forestales rechazan los decretos de la Junta de Castilla y León: "Son un desprecio"

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) ha rechazado este viernes los decretos ley aprobados por la Junta para reformar el operativo de prevención y extinción de incendios, ya que los ve como un "desprecio a los que perdieron la vida" el pasado verano en los fuegos que arrasaron más de 160.000 hectáreas en la Comunidad.

En un comunicado, esta asociación ha denunciado que estos textos no incluye "ni una sola" de sus reivindicaciones y no plantea una voluntad política para prevenir y extinguir eficazmente los incendios con un operativo bien dimensionado y acorde a las necesidades actuales.

"Es solo un parche en el ojo, una mera estrategia política y propagandística que no contiene las medidas básicas y necesarias para evitar grandes incendios", ha resumido esta asociación, crítica con que después del "peor verano de incendios" en esta Comunidad la mitad de los trabajadores del operativo están nuevamente en el paro.

"No sirve"

En su opinión, la Consejería de Medio Ambiente diseña medidas "que no sirven para prevenir ningún gran incendio en 2026 y años sucesivos".

Rechazan que estos decretos no reconozcan la categoría de bombero forestal a profesionales que "realmente previenen y apagan los incendios en los montes", mientras que únicamente se la reconoce a técnicos (ingenieros) que desarrollan su labor en las oficinas provinciales, "sin tener que llegar ni a mancharse de ceniza" y a los agentes medioambientales, que consideran "mandos intermedios".

"¿Para qué sirve un tejado sin muros sólidos que lo sostengan?", se ha preguntado la asociación, convencida de que los decretos no recoge "ninguna mejora" para los trabajadores que arriesgan la vida en el operativo.

Este grupo de profesionales remarca que "una cuadrilla de verdaderos bomberos forestales es capaz de acometer la extinción de incendios sin que intervenga ningún ingeniero, pero las guardias que se pagan a los técnicos, sin que haya ni un solo trabajador en el monte para actuar en los incendios, son un despilfarro", han argumentado.