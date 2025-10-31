Heridas tres personas, entre ellas un bebé, tras una colisión entre dos turismos en Burgos
Ical
Burgos
Un bebé de dos meses, una mujer de 32 años y un hombre de 34 resultaron heridos en una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Calderón de la Barca, a la altura del número 8, en Burgos capital.
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso del accidente a las 17.29 horas y dio traslado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una Unidad Médica de Emergencia al lugar para atender a los tres afectados.
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote vallisoletano y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos
- Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud