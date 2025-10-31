Heridas tres personas, entre ellas un bebé, tras una colisión entre dos turismos en Burgos

Un bebé de dos meses, una mujer de 32 años y un hombre de 34 resultaron heridos en una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Calderón de la Barca, a la altura del número 8, en Burgos capital.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso del accidente a las 17.29 horas y dio traslado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una Unidad Médica de Emergencia al lugar para atender a los tres afectados.