El Bierzo, la comarca secesionista con grandes tesoros turísticos al noroeste de Castilla y León

El Bierzo es un lugar singular. Como si de una 'matryoshka' rusa se tratara, es una comarca secesionista dentro de una provincia autonomista... que forma parte, a mayores, de una Comunidad Autónoma. Sí, suena un poco raro y rocambolesco, pero si en algún momento León consigue su ansiada autonomía, los bercianos ya han dicho que no cuenten con ellos. Con los que sí quieren contar los habitantes de esta zona del noroeste de Castilla y León es con posibles visitantes que conozcan sus parajes y tesoros escondidos, más aún después del catastrófico verano vivido por culpa de la ola de incendios que asoló España.

La capital de esta comarca leonesa -o antileonesa, allá cada cual con su parecer-, es Ponferrada, con sus más de 60.000 habitantes. No es necesario ni siquiera salir de la gran ciudad de El Bierzo para comenzar una interesantísima ruta turística, pues en pleno corazón ponferradino se encuentra el Castillo de los Templarios. Con casi un milenio de antiguedad, es un lugar de paso del Camino de Santiago y ha sido también catalogado como Bien de Interés Cultural para extremar su protección y conservación. Mucho antes fue construido el Monasterio de San Pedro de Montes (635), ubicado en la localidad de Montes de Valdueza, ubicada a 20 kilómetros del municipio al que perternece.

Sin duda alguna, su paraje más conocido a nivel nacional e internacional son Las Médulas. Aunque se vieron gravemente afectadas por los incendios de este pasado verano, ya se han puesto en marcha diversas iniciativas para su recuperación, aunque las propias administraciones son conscientes de que deberán pasar años para volver a ver esta zona en el estado previo a su (casi) completa calcinación. Su acceso principal es desde Carucedo a través de la carretera CV-191-2, aunque también se puede acceder a sus diferentes miradores a pie desde las localidades de Yeres, Voces y Orellán.

Valles de montaña

León es una de las provincias más montañosas de Castilla y León, especialmente gracias a los picos que se encuentran en El Bierzo. Compartida con Lugo, incluso siendo fronteriza en muchos puntos, se encuentra la Sierra de Ancares, uno de las grandes zonas verdes de la región. Debido a su alto valor ecológico, está catalogado como BIC y como Reserva de la Biosfera, lo que le da un 'status' más alto de protección. De regreso a Ponferrada y sus inmediaciones, los turistas podrán disfrutar también del Valle del Silencio (a unos 40 minutos en coche), una hoya ubicada en altura entre el Pico Tuerto y la Aquiana.