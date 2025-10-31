La AEMET activa la alerta amarilla para Castilla y León en una festividad de Todos los Santos pasada por agua

Se preveía desde hace ya varios días, incluso algo más de una semana, aunque todavía había quien tenía la esperanza de que el tiempo diese un respiro en la festividad de Todos los Santos. Sin embargo, el pronóstico a menos de 24 horas para que llegue la esperada jornada no puede ser más desolador en Castilla y León, donde la AEMET ha activado una serie de avisos amarillos por las precipitaciones que se esperan. Unas circunstancias adversas que incluso llegarán ya durante la jornada de este viernes a algunos puntos concretos de la Comunidad, que vivirán un Halloween pasado por agua.

Los primeros avisos han llegado ya durante este viernes, concretamente a las zonas meteorológicas conocidas como 'Sistema Central de Salamanca', 'Sur de Salamanca', 'Sur de Ávila' o 'Sanabria'. En el caso zamorano y abulense, se preveían 40 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas, mientras que en las comarcas salmantinas esta cifra se podía elevar hasta los 60 litros por metro cuadrado en el mismo periodo de tiempo. Sea como fuere, esto solamente ha servido de adelanto para el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, en el que los castellanos y leoneses deberán sacar del armario sus preciados paraguas.

De cara a este sábado, los avisos amarillos de la AEMET se extenderán por las provincias de Salamanca y Zamora al completo, al incluir en la lista de zonas peligrosas las demarcaciones conocidas como 'Meseta de Salamanca' y 'Meseta de Zamora'. Nuevamente, las zonas con más afecciones por culpa de las lluvias serían el 'Sistema Central de Salamanca' y 'Sur de Salamanca', que podrían recibir hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en el resto de puntos bajo aviso 'solamente' serían 40 litros por metro cuadrado. En todo caso, los avisos amarillos se mantendrían activos hasta las 22.00 de la noche.

Un domingo calmado

Como dice el refrán -y alguna que otra canción-, "después de la tormenta, siempre llega la calma". Algo que en el caso de Castilla y León no se hará esperar demasiado, pues se prevé un domingo de cierta calma. Aunque habrá zonas donde aún quede una pequeña posibilidad de chubascos puntuales y las nubes aún no dejen paso al sol en varias provincias, la situación será mucho más tranquila. Las temperaturas mínimas solo se quedarán bajo cero en la comarca zamorana de Sanabria, mientras que las máximas en toda la Comunidad entre los 13 y los 17 grados. Una situación que, salvo lluvias débiles en el oeste, se mantendría sin grandes cambios hasta la noche del martes.