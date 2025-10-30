Este es el pueblo más pequeño de Castilla y León donde también podrás hacer turismo

Es, oficialmente, el pueblo más pequeño de Castilla y León. Si bien es cierto de que la comunidad autónoma está plagada de pequeños municipios con apenas un puñado de vecinos, este del que te vamos a hablar hoy está catalogado como el que tiene menos población. Se trata de Salcedillo, al norte de la provincia de Palencia, muy al límite de Cantabria. Está ubicado entre bosques espectaculares junto a la Sierra de la Braña y es uno de los pueblos más altos de la zona, a casi 1.300 metros sobre el nivel del mar.

La localidad está dividida en dos partes por el río Camesa. Su belleza lo convierte en un sitio que merece la pena visitar no solo por su paisaje sino porque posee una curiosa iglesia de origen románica dedicada a San Martín Obispo.

La localidad es atravesada por un sendero histórico que une Ampurias con Finisterre transitando por el corazón de la Montaña Palentina

Su diminuto tamaño

El encanto de Salcedillo reside precisamente en su diminuto tamaño y apenas diez habitantes. La vía pertenece a Brañosera y tiene otro récord: es el pueblo más antiguo de España.

La realidad de los pueblos de Zamora es que son aún más pequeños de lo que suele reflejar la estadística, porque normalmente los datos oficiales toman la referencia municipal, pero en un Ayuntamiento suele haber más de núcleo de población.

Es lo que refleja otra estadística del INE recién publicada, esta sí, con el detalle de todos los núcleos habitados de provincia, que pone sobre el tapete una realidad muy cruda.

Por ejemplo, si oficialmente no hay ningún municipio sin habitantes en Zamora, sí existen seis núcleos que o bien están sin gente o al menos sin un solo habitante empadronado. Se trata de Gusandanos, El Salto de Villalcampo, San Pelayo, Otero de Sariegos y Salto de Castro.

A punto de entrar en este club figuran otros 25 pueblos donde ahora mismo oficialmente residen menos de una decena de vecinos. Con un solo habitante figuran La Tabla y Villaveza, dos Letrillas y La Estación, con tres Escuredo, Moncabril , Villaguer y Castillo de Alba, con cuatro Dornillas y con cinco Monterrubio y Villarino de Cebal