Cortes autonómicas
Los presupuestos de Castilla y León se debatirán el 20 de noviembre
La votación del proyecto de las cuentas regionales se celebrará el 22 y 23 de diciembre
Ical
Un pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León, previsto para el 20 de noviembre, debatirá y votará las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 mientras que el 22 y 23 de diciembre las cuentas llegarán al Parlamento autonómico para abordar las enmiendas parciales y, en su caso, la aprobación o el rechazo definitivo.
La Mesa de las Cortes admitió a trámite del nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año próximo, tras registrase el pasado martes por la Junta, una vez que fue devuelto el presentado el pasado 15 de octubre.
De acuerdo con el título 127.2 del Reglamento de las Cortes, la tramitación de los presupuestos para el siguiente ejercicio goza de prioridad sobre el resto de asuntos pendientes. Por ello, la Mesa modificó ayer el calendario de plenos que hasta ahora contemplaba uno el 11 y 12 de noviembre y otro el 25 y 26 noviembre, a los que seguían dos más en diciembre, el 9 y 10 y el 16 y 17, que en principio iban a ser los últimos de la legislatura. Finalmente, solo habrá dos plenos ordinarios, fijados para los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre.
Los consejeros
Además, los consejeros de la Junta de Castilla y León explicarán la semana del 10 al 14 de noviembre (de lunes a viernes) ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes las cuentas de sus departamentos recogidas en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.
Por otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos concluirá el 17 de noviembre, a las 14 horas.
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial