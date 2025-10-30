Los presupuestos de Castilla y León se debatirán el 20 de noviembre

Un pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León, previsto para el 20 de noviembre, debatirá y votará las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 mientras que el 22 y 23 de diciembre las cuentas llegarán al Parlamento autonómico para abordar las enmiendas parciales y, en su caso, la aprobación o el rechazo definitivo.

La Mesa de las Cortes admitió a trámite del nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año próximo, tras registrase el pasado martes por la Junta, una vez que fue devuelto el presentado el pasado 15 de octubre.

De acuerdo con el título 127.2 del Reglamento de las Cortes, la tramitación de los presupuestos para el siguiente ejercicio goza de prioridad sobre el resto de asuntos pendientes. Por ello, la Mesa modificó ayer el calendario de plenos que hasta ahora contemplaba uno el 11 y 12 de noviembre y otro el 25 y 26 noviembre, a los que seguían dos más en diciembre, el 9 y 10 y el 16 y 17, que en principio iban a ser los últimos de la legislatura. Finalmente, solo habrá dos plenos ordinarios, fijados para los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre.

Los consejeros

Además, los consejeros de la Junta de Castilla y León explicarán la semana del 10 al 14 de noviembre (de lunes a viernes) ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes las cuentas de sus departamentos recogidas en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.

Por otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos concluirá el 17 de noviembre, a las 14 horas.