La jueza del caso Esther López concluye la instrucción y última la apertura de juicio

La jueza encargada del caso de Esther López, quien desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), ha dado por concluida la instrucción y ha señalado para el próximo 24 de noviembre una audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral.

En su último auto, la jueza de instrucción 5 de Valladolid ha rechazado las últimas diligencias complementarias solicitadas por la acusación particular y la defensa del único investigado, Óscar S.M., y entiende que la causa está completa e "incluso ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción".

De este modo, considera que no es precisa la aportación de las diligencias solicitadas para continuar con la siguiente fase del procedimiento del juicio con jurado para no "dilatar indebidamente el procedimiento".

Sin embargo, la jueza sí considera procedente el resto de pruebas solicitadas para su práctica durante el desarrollo del juicio oral, como son testificales y periciales.

Dos acusaciones

La Fiscalía solicita 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas -una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres- también han calificado los hechos como un delito de asesinato, mientras que la defensa de Óscar S.M. ha demandado el sobreseimiento.

El ministerio público considera que Esther López, la madrugada del 13 de enero de 2022, iba con el investigado en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Esther se fuera andando del lugar.

Atropello intencionado

El supuesto autor, conduciendo su vehículo Volkswagen T-ROC, la siguió y a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora le alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar.

El atropello se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización "El Romeral" de Traspinedo y, como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

Causa de la muerte

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El día 13 de enero del mismo año, sobre las 13 horas el supuesto autor procedió a lavar el vehículo y los días 1 de febrero de 2022 y 2 de abril de 2022 intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, agrega.

La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 100.000 euros para cada uno de los progenitores de Esther López y 80.000 euros para la hermana.