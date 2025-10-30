Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Montejo (Salamanca)

El titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / LOZ

Ical

Salamanca

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, inspeccionaron una nave cárnica ubicada en el municipio salmantino de Montejo, donde hallaron unos 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción.

Según publicaron hoy fuentes del Instituto Armado en sus perfiles de redes sociales, la actuación se llevó a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ante el mal olor que desprendía la carne y la presencia masiva de moscas.

Los guardias civiles procedieron a la retirada de la carne para su destrucción y el titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  2. Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
  3. Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
  4. Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
  5. Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
  6. Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
  7. Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
  8. Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial

La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Montejo (Salamanca)

La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Montejo (Salamanca)

Los presupuestos de Castilla y León se debatirán el 20 de noviembre

Los presupuestos de Castilla y León se debatirán el 20 de noviembre

La banda británica de rock Deep Purple, cabeza de cartel de "Músicos en la Naturaleza" 2026

La banda británica de rock Deep Purple, cabeza de cartel de "Músicos en la Naturaleza" 2026

La jueza del caso Esther López concluye la instrucción y última la apertura de juicio

La jueza del caso Esther López concluye la instrucción y última la apertura de juicio

La Fiscalía abre diligencias por la gestión de la Junta en los incendios forestales del pasado verano

La Fiscalía abre diligencias por la gestión de la Junta en los incendios forestales del pasado verano

Este es el pueblo más pequeño de Castilla y León donde también podrás hacer turismo

Este es el pueblo más pequeño de Castilla y León donde también podrás hacer turismo

Este es el pueblo de Castilla y León que tiene más librerías que bares

Este es el pueblo de Castilla y León que tiene más librerías que bares

Recuperan una tonelada de cable de cobre quemado de una furgoneta interceptada en Burgos

Recuperan una tonelada de cable de cobre quemado de una furgoneta interceptada en Burgos
Tracking Pixel Contents