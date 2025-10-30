La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Montejo (Salamanca)
El titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria
Ical
Salamanca
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, inspeccionaron una nave cárnica ubicada en el municipio salmantino de Montejo, donde hallaron unos 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción.
Según publicaron hoy fuentes del Instituto Armado en sus perfiles de redes sociales, la actuación se llevó a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ante el mal olor que desprendía la carne y la presencia masiva de moscas.
Los guardias civiles procedieron a la retirada de la carne para su destrucción y el titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria.
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial