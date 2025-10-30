La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Montejo (Salamanca)

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, inspeccionaron una nave cárnica ubicada en el municipio salmantino de Montejo, donde hallaron unos 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción.

Según publicaron hoy fuentes del Instituto Armado en sus perfiles de redes sociales, la actuación se llevó a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ante el mal olor que desprendía la carne y la presencia masiva de moscas.

Los guardias civiles procedieron a la retirada de la carne para su destrucción y el titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria.