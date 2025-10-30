La Fiscalía abre diligencias por la gestión de la Junta en los incendios forestales del pasado verano

La Fiscalía ha abierto diligencias sobre la gestión que realizó la Junta de Castilla y León en los incendios forestales de este verano ocurridos en las provincias de León y Zamora, según informó hoy la asociación Bierzo Aire Limpio, autora de una de las denuncias que han llegado al Ministerio Público. Esta organización presentó una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones al considerar que la actuación de la Junta pecó de inacción y deficiente actuación. Según estas mismas fuentes, se les acusa de delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos penales.

Según Bierzo Aire Limpio, “existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno”. Asimismo, denuncian que la Junta de Castilla y León solo había ejecutado alrededor del 48 por ciento del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción. Esta baja ejecución presupuestaria, continúa la asociación en un comunicado, confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio. “Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente”, sostienen.

La organización señala que, tras catástrofes anteriores acaecidas en Castilla y León no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye -a nuestro juicio- una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, añadió Bierzo Aire Limpio.

A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, “lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas”.

Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía “es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales” y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.

Reacción de la Junta de Castilla y León

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que el Gobierno autonómico entregará la documentación que solicita la Fiscalía de Castilla y León en relación a la denuncia presentada por la organización Bierzo Aire Limpio sobre la gestión de los incendios forestales de este verano. “Respetamos mucho todos los trámites y procedimientos judiciales”, dijo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que llegó “estos días” atrás la comunicación sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. A su juicio, lo “lógico” es que ante la denuncia presentada por la organización ambiental se solicite documentación a la Junta. “Naturalmente la aportaremos”, dijo.

Igualmente, Fernández Carriedo sostuvo que la Junta ha colaborado en el pasado, como en su opinión ocurrió en 2022, tras los incendios que afectaron principalmente a la Sierra de la Culebra, en Zamora. Entonces, recordó el portavoz de la Junta, sucedió “algo parecido” y el resultado “final” fue “favorable” a los intereses del Ejecutivo autonómico.

El portavoz de la Junta se refirió a las diligencias abiertas por la Fiscalía en relación a la denuncia que Bierzo Aire Limpio presentó este verano contra la actuación del Ejecutivo por la “negligencia y la inacción” de los máximos responsables de la comunidad autónoma, entre ellos el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Suárez-Quiñones: "La Junta ha actuado con absoluta diligencia”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta “ha actuado con absoluta diligencia” y que el Ejecutivo autonómico está “siempre a disposición” de los órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos, ya sean judiciales o de otro tipo, como las propias Cortes. “Daremos todas las explicaciones necesarias”, remarcó en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

Suárez-Quiñones afirmó estar tranquilo y, al igual que Carrido, recordó que en el año 2022 hubo varias denuncias de este tipo, pero todas se archivaron, por lo que incidió que así es el “juego del Estado derecho”, donde existe una “libertad para que las personas puedan presentar denuncias y de hacer llegar a los órganos correspondientes lo que crean que tengan que hacer llegar”, aunque incidió que el mensaje de la Consejería y la Junta “siempre es el mismo”.

"Todo funcionó muy bien salvo en tres semanas fatídicos"

El consejero dejó claro que el Gobierno autonómico “ha actuado con absoluta diligencia” después de un año 2022 en el que se tomaron unas decisiones “muy potentes” en el cambio de estructura e inversión y con acuerdo con sindicatos y con patronal. Todo ello dio lugar a un operativo que “funcionó muy bien” en 2023, 2024 y en todo el 2025, salvo en esas “tres semanas fatídicas” con circunstancias “desconocidas”, detalló.

“En definitiva, trataremos de explicar que la actuación de la Junta y los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles”. No obstante, añadió que, pese a que haya pasado poco tiempo, se han tomado medidas para “aumentar la capacidad y tratar de enfrentarnos a ellas”, aseveró a Ical.

La oposición traslada su respeto al trabajo de la justicia

Los grupos parlamentario de Partido Socialista y Vox en las Cortes respetaron hoy el trabajo de la justicia, después de que la Fiscalía de Castilla y León haya comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que afectaron a El Bierzo y otras zonas de la provincia de León en agosto pasado.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, se mostró “muy respetuosa” con la justicia y el trámite procesal, después de que la Fiscalía, de oficio, ha abierto sus diligencias y tendrá su “recorrido judicial”. En todo caso, calificó, según recogió la agencia Ical, como “absolutamente impresentable” que el señor Quiñones siga siendo, a día de hoy, consejero de Medio Ambiente. “La responsabilidad política se tuvo que dar desde el minuto uno. La Comunidad Valencia tiene a Carlos Mazón y nosotros, aquí, a Suárez-Quiñones y a Mañueco”, aseveró.

Por su parte, David del Hierro, de Vox, aseguró que, al final, su formación tenía razón cuando decía que había que investigar en los tribunales y no a través de comisiones parlamentarias, que acaban en “nada”. A su juicio, una situación “tan grave”, como la vivida este verano en la comunidad con los incendios, con fallecidos, tiene que investigarse en los juzgados y la responsabilidad debe ser penal. “La responsabilidad política la determinan los ciudadanos en las urnas”, sentenció.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, consideró que puede haber responsabilidad penal de Suárez-Quiñones y Fernández Mañueco por llevar a cabo una gestión “homicida” al “desmantelar y precarizar” el operativo de prevención y extinción de incendios en la comunidad, que ha llevado a una “catástrofe” con más de 180.000 hectáreas arrasadas y cuatro fallecidos. En este sentido, recordó que dos de los muertos eran voluntarios por que trataban de apagar las llamas cerca de su pueblos ante la ausencia de medios y recursos de la Junta.

Además, se refirió a la “estrategia” del Partido Popular y Mañueco, que siguen manteniendo a Suárez-Quiñones como consejero, “sabiendo que es un cadáver político y está absolutamente calcinado”, por que aún mantiene “muchos” contactos con la judicatura de Castilla y León. “Es el único motivo por que no se le ha cesado para que, por ejemplo, la Fiscalía archive las causas penales que se puedan abrir contra ellos, aprovechando los contactos e hilos que todavía tiene en la justicia y así para proteger al Partido Popular y que ambos no sean condenados penalmente”, precisó a Ical.

Por último, el procurador Francisco Igea también apostó por que la justicia haga su trabajo pero confesó que desconocía que podía haber un conflicto de intereses entre Suárez-Quiñones y la empresa donde trabaja su hijo. A su juicio, la muerte de los dos voluntarios que participaron en las tareas de extinción de los incendios merece ser esclarecida, por que “cuando uno da instrucciones, hay que hacerse responsable de esas decisiones. Hay que aclararlo por que, primero, hubo dos versiones contradictorias del consejero y, luego, el presidente de la Junta le desmintió”.

Comisión de Ética

Además, Igea cargó contra la Comisión de Ética Pública, tras no haber entrado a dilucidar la responsabilidad del consejero de Medio Ambiente en la gestión de los incendios forestales. Hasta el punto que reclamó la disolución de este órgano y la reforma de la Ley de Altos Cargos al demostrar su “incapacidad” a lo largo de la actual legislatura. “Hemos llegado a establecer que si no hay responsabilidad penal no hay responsabilidad ética pero en política hay cosas que no son punibles penalmente pero son políticamente y éticamente rechazables. Esta comisión ha dejado sentado que no se manifiesta hasta que no lo haga la Fiscalía. Entonces, no la necesitamos”, subrayó Igea. En este sentido, lamentó que la comisión tampoco reprobó, desde el punto de vista ético, al entonces vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, cuando insultó a los inmigrantes a las puertas de los centros de acogida.