La banda británica de rock Deep Purple, cabeza de cartel de "Músicos en la Naturaleza" 2026

La banda británica de rock formada en Hertford en 1968 y considerada como una de las pioneras mundiales del hard rock y el heavy metal, Deep Purple, ejercerá de cabeza de cartel de "Músico en la Naturaleza" 2026, que celebrará el próximo 4 de julio la decimonovena edición en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

Anuncio que realizó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien puso en valor el “espíritu” de Gredos, el cual “sigue intacto apostando por leyendas que son parte de la Historia de la música mundial”.

El consejero apuntó que la fecha se ha adelantado en el calendario para dar respuesta a las demandas y peticiones de la población y empresarios de la zona, con el fin de “consolidar” la fecha y así adelantar la temporada y anticipar así el “impacto económico”. Y es que, desde el 2006, la cita ha congregado a 200.000 personas con más de 30 millones de euros de repercusión en la comarca y sus entornos, aclaró.

Venta de entradas

Suárez-Quiñones explicó que tras el anuncio del cabeza de cartel, se confirmarán los siguientes grupos y artistas, aunque, previsiblemente, será en la primera quincena de noviembre. Así, hasta que no se conozca públicamente el segundo grupo y esté cerrado el cartel, no dará comienzo a la venta de entradas.

Con Deep Purple se mantiene la apuesta internacional del evento, de la mano de una banda que ya estuvo presente en la edición de 2013, junto a Rosendo, y que gustó mucho a los asistentes, por lo que se ha creído oportuno su regreso al festival abulense, subrayó el consejero.

Dinamización económico y social

En ese sentido, remarcó que esta cita busca una doble finalidad, como es la de dinamización económico y social de la zona y su entorno, así como, en segundo lugar, la promoción turística de Gredos para fomentar el conocimiento del territorio, donde se conjuga el patrimonio, la gastronomía y la buena acogida de sus gentes, destacó Suárez-Quiñones a Ical.

Sobre Deep Purple, dicha banda presenta una excelsa contribución a la música rock de todos los tiempos, con más de 150 millones de discos vendidos y con "sold out" continuados a lo largo de los años por los cinco continentes, y con temas clásicos que abarcan a varias generaciones.

La célebre formación compuesta por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore, fue responsable de la creación de varios de los álbumes de rock que definieron el inicio de los 70, incluyendo "Made in Japan" universalmente reconocido como uno de los álbumes en directo más importantes e influyentes de todos los tiempos. En Hoyos del Espino realizarán un repaso por sus míticas canciones como "Smoke on the water", "Child in time" o "Highway star"