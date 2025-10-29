Qué une al presidente de la Conferencia Episcopal con Rosalía

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, vislumbró hoy en el lanzamiento del nuevo disco de la cantante española Rosalía, titulado "Lux" y envuelto en concepto espiritual que se traduce también en la estética que lo viste, una “corriente de fondo” que, más allá de la moda que puede impulsar a la intérprete catalana y su equipo de marketing, reconecta a los jóvenes con la religión y que, además, alberga otro tipo de manifestaciones.

Según explicó en declaraciones recogidas por Ical en la Universidad Pontificia de Salamanca durante el acto inaugural de las LVII Jornadas tituladas 'IA y Teología: una relación a construir', existen “varios asuntos” que, quizá por casualidad, “han coincidido en el tiempo en España” y que hacen que, “como todo, pueda hablarse de moda”, pero insistió en fijarse en la “corriente de fondo”.

Filósofo coreano

“Hemos visto cómo se ha concedido el Princesa de Asturias a un filósofo coreano que vive en Alemania y que acaba de escribir un último libro sobre Dios de la mano de Simone Weil. Un hombre que ha seguido una trayectoria y que hoy, desde su propio pensamiento, nos habla de Dios”, ejemplificó en primer lugar. A continuación, Argüello recordó que el Festival de Cine de San Sebastián premió una película que “dibuja el recorrido vocacional de una muchacha” y luego, apuntó, “lo de Rosalía”.

Vestirse de monja

“Todo esto puede tener que ver con un marketing, pero el marketing también trata de descubrir las corrientes de fondo. Y si Rosalía y su equipo de marketing ve que hablar de Dios, vestirse como una monja y cantar las consecuencias del vacío existencial que provoca el materialismo, tiene algo que decir, seguramente es porque haya una corriente de fondo”, insistió.

Jubileo de los jóvenes en Roma

Asimismo, acudió a otros ejemplos, como “lo vivido en el Jubileo de los Jóvenes en Roma a finales de julio y principio de agosto” o como la concentración de cofradías del pasados sábado en la Catedral de Valladolid, ciudad de la que es arzobispo, para celebrar, con una nutrida presencia juvenil, el dogma de la Asunción de María.

“Son expresiones de religiosidad popular. La religiosidad popular que viene, podríamos decir, de tiempos pasados, en las cofradías, y esta nueva religiosidad popular de la cultura pop, que significa que la música religiosa, en este momento, no cabe duda de que está siendo muy significativa”, reflexionó, recomendando “estar atentos” a la evolución de este fenómeno.

Teología e inteligencia artificial

El presidente de la Conferencia Episcopal Española apuntó durante el acto inaugural de las jornadas que “el desafío que las inteligencias artificiales están suponiendo, es muy grande, no solo desde el punto de vista antropológico, sino incluso teológico”. Porque, según explicó, “para algunos, la mejora de lo humano trata de responder a esa aspiración fáustica de siempre, de poder ser como dioses y como las máquinas puedan ayudarnos”.

Argüello subrayó como “clave” la importancia de una formación ética en la relación con la IA y advirtió de la necesidad de hacer un buen uso. “Todos los instrumentos que forman parte de lo que el hombre es capaz de crear hablan de esa capacidad potente de lo humano, y en ese sentido, no cabe duda de que eso siempre es una posibilidad. Lo que ocurre es que, si otros instrumentos de lo humano también a veces se han vuelto en contra, este, que tiene aspectos que sustituyen dimensiones nucleares de lo humano, pues tiene este riesgo”, señaló.

En este sentido, se refirió a la reciente carta del Papa León XIV sobre educación “en la que dice que no se ha de tener fobia a la inteligencia artificial, ni a las tecnologías, pero al mismo tiempo avisa de la importancia de una formación ética y de que el instrumento no se adueñe de aquel que le ha generado, de aquel que le ha creado”.