Recuperan una tonelada de cable de cobre quemado de una furgoneta interceptada en Burgos

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos recuperó cerca de una tonelada de cable de cobre quemado de una furgoneta interceptada en la A-1, a su paso por la comarca de La Ribera (Burgos). Así, en el marco de la segunda fase de la operación "Vichituri" detuvieron a tres personas de entre 33 y 58 años de edad -integrantes de un grupo de carácter itinerante y no asentado en la provincia-, como presuntas autoras de un delito de hurto de cableado telefónico.

Tras la puesta a disposición judicial de cuatro personas el pasado mes de mayo como integrantes de un grupo vinculado con la comisión de varios delitos relacionados con la sustracción de cable de telefonía, los investigadores continuaron con las pesquisas bajo la fundada sospecha de la existencia de otro grupo de similares características, sin conexión con el anterior, dedicado a esta actividad ilícita en la Comunidad.

Indicios

Consecuencia de ello, se recopilaron indicios suficientes que apuntaban igualmente a una metodología afianzada: sustraían el cable en zonas rurales, poco vigiladas, para trasladarlo seguidamente a parajes aislados donde quemaban controladamente el revestimiento exterior. A continuación, transportaban el cobre limpio hasta plantas de reciclaje de materiales metálicos de otras provincias, tratando de dificultar su rastreo.

Furgoneta

Avanzadas las investigaciones, días atrás, en un punto de identificación de vehículos y personas desplegado conjuntamente por agentes de la Comandancia y del Subsector de Tráfico de Burgos en La Ribera, era parada una furgoneta, ocupada por tres varones, que inmediatamente hicieron recelar a los guardias civiles al percibir restos de hollín, como si hubieran calcinado algún objeto, que manchaban sus ropas y manos.

Ante el inusual nerviosismo de los tres ocupantes, se practicó un registro al interior de la zona de carga, que destapó gran cantidad de cable de cobre (con un peso cercano a la tonelada) con claras evidencias de haber sido quemado su revestimiento plástico, sin que pudieran demostrar su lícita adquisición y tenencia, por lo que fueron detenidos.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición, junto con los detenidos -a los que no es la primera vez que se les vincula con hechos similares-, del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Aranda de Duero, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.