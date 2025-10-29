Este es el pueblo de Castilla y León que tiene más librerías que bares

En el corazón de la provincia de Valladolid, a poco más de una hora de Zamora, se encuentra Urueña, un pequeño municipio que encierra una de las mayores curiosidades de Castilla y León: tiene más librerías que bares.

Con apenas unos 200 habitantes, esta villa amurallada se ha ganado el sobrenombre de “la Villa del Libro”, un título que ostenta con orgullo desde 2007, cuando se convirtió en la primera localidad española dedicada por completo al mundo de la lectura.

Urueña, “la Villa del Libro”. / Asociación Colegial de Escritores

Pasear por sus calles empedradas es adentrarse en un lugar donde los escaparates de las librerías sustituyen a los de los bares o tiendas habituales. En total, Urueña cuenta con una decena de librerías especializadas, además de talleres de encuadernación, caligrafía, imprenta artesanal y el Centro e-LEA Miguel Delibes, un espacio dedicado a la lectura, la escritura y la cultura escrita.

Pero Urueña no solo vive de los libros. También conserva una muralla medieval casi intacta, con unas vistas espectaculares sobre la Tierra de Campos, y joyas patrimoniales como la iglesia de Santa María del Azogue o la Ermita de la Anunciada, uno de los pocos ejemplos de arte románico lombardo en España.

Iglesia de Santa María del Azogue. / Turismo Castilla y León

Ermita de la Anunciada. / Turismo Castilla y León

Además, acoge curiosos museos, como el Museo de la Música, con instrumentos de todo el mundo, o el Museo del Cuento, que fascina a pequeños y mayores.

Urueña; Museo de la Música. / Turismo Castilla y León

Entre página y página, el visitante puede disfrutar del silencio, del paisaje castellano y del encanto de un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido.

Urueña; Museo del Cuento. / Diputación de Valladolid

Un rincón único en Castilla y León que demuestra que, a veces, la cultura también puede ser el alma de un pueblo.