Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañueco: "Hoy el corazón de todos los castellanos y leoneses está con las víctimas y familiares de la DANA"

El presidente de la Junta envía un mensaje de afecto a todos los afectados cuando se cumple un año de la tragedia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / César Sánchez - Ical

Laura Sánchez / Ical

Ponferrada / León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió hoy un mensaje de afecto a todos los territorios afectados por la DANA que asoló parte de Valencia y de varias localidades de Castilla-La Mancha y Málaga, y que dejó 229 fallecidos.

Mañueco aprovechó su visita a Ponferrada para recordar esta fecha y señalar que “el corazón de todos los castellanos y leoneses están con ellos, con todos aquellos que perdieron todo a casi todo”, indicó. “Les enviamos todo nuestro cariño y ánimo”, finalizó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  2. Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
  3. Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
  4. Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
  5. Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
  6. Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
  7. Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
  8. Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial

Condenado a un año y nueve meses de prisión el exprocurador socialista Ángel Hernández por coacciones y maltrato a su expareja

Condenado a un año y nueve meses de prisión el exprocurador socialista Ángel Hernández por coacciones y maltrato a su expareja

Mañueco: "Hoy el corazón de todos los castellanos y leoneses está con las víctimas y familiares de la DANA"

Mañueco: "Hoy el corazón de todos los castellanos y leoneses está con las víctimas y familiares de la DANA"

Las Merindades, uno de los corazones verdes de Burgos que separa Castilla y León de Cantabria

Las Merindades, uno de los corazones verdes de Burgos que separa Castilla y León de Cantabria

Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses

El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses

Veinticinco medios de comunicación llevan a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución

Veinticinco medios de comunicación llevan a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución

Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

Vueling recupera la ruta aérea entre Valladolid y Barcelona

Vueling recupera la ruta aérea entre Valladolid y Barcelona
Tracking Pixel Contents