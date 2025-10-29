Mañueco: "Hoy el corazón de todos los castellanos y leoneses está con las víctimas y familiares de la DANA"
El presidente de la Junta envía un mensaje de afecto a todos los afectados cuando se cumple un año de la tragedia
Laura Sánchez / Ical
Ponferrada / León
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió hoy un mensaje de afecto a todos los territorios afectados por la DANA que asoló parte de Valencia y de varias localidades de Castilla-La Mancha y Málaga, y que dejó 229 fallecidos.
Mañueco aprovechó su visita a Ponferrada para recordar esta fecha y señalar que “el corazón de todos los castellanos y leoneses están con ellos, con todos aquellos que perdieron todo a casi todo”, indicó. “Les enviamos todo nuestro cariño y ánimo”, finalizó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
- Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial