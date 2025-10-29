Lucía Méndez defiende la prensa local como "la mejor escuela"
La periodista zamorana denuncia los problemas de Zamora, su tierra, al recogerel II Premio Luis María Rivas de Periodismo en Palencia
"Zamora es el rincón más despoblado de la Península, miren los mapas", aseguró durante su intervención
J.G.P. / ICAL
La periodista zamorana Lucía Méndez, que hoy recogerá en Palencia el II Premio Luis María Rivas de Periodismo, defendió con pasión la prensa local como “la mejor escuela” para cualquier profesional. Elevó el galardón a la categoría de homenaje supremo al periodismo de proximidad. “Es un premio especialmente emocionante para quienes empezamos en la prensa local. Esa fue mi escuela y, sin duda, la mejor de periodismo que hay”, proclamó.
Méndez honró la figura de Luis María Rivas como un periodista “riguroso, crítico y que miraba de tú a tú al poder”. Visiblemente conmovida, agradeció de corazón a CLABE, la Asociación de la Prensa de Palencia y Comisiones Obreras, comprometiéndose a “merecerlo”.
Hay que pisar la calle
La periodista situó el periodismo local en el corazón de la profesión. “Conserva los valores con los que me eduqué: proximidad a la tierra, pisar la calle y más sociedad que redes. Es la esencia del periodismo”. Además, Méndez destacó el abandono de la denominada España vaciada. “Reivindico el escándalo de que estas tierras sean desamparadas por quien debe cuidarlas”, apuntó. En este sentido, denunció la “desigualdad territorial brutal” como “la verdadera asignatura pendiente de la democracia española”. “Zamora es el rincón más despoblado de la Península. Miren los mapas”, exigió.
Incendios del verano
Finalmente, la periodista citó los incendios del verano, la supresión de trenes y la falta de alternativas como ejemplos de “injusticia”. “Los medios hablaron mucho de los incendios, pero ahora las cenizas siguen allí y esos pueblos están solos”, sentenció, por lo que instó a los periodistas a “denunciar ese abandono” desde cualquier tribuna. “No olvidemos de dónde venimos. Mi madre me decía: nunca te olvides de dónde eres. Y yo nunca me he olvidado”, concluyó.
Natural de Palacios de Sanabria (Zamora), Lucía Méndez Prada es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense. Ha sido periodista parlamentaria en "El Correo de Zamora", "Diario 16" y redactora jefe de opinión en "El Mundo". Fue secretaria de Estado de Comunicación (1996-1998). Colabora en tertulias radiofónicas y ha escrito tres libros. Premios: Comunidad de Madrid (2019), Josefina Carabias (2018) y Raúl del Pozo (2022).
