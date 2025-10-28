Vueling recupera la ruta aérea entre Valladolid y Barcelona
El Aeropuerto de Villanubla contará con otras dos conexiones regulares a Gran Canaria y Tenerife Norte operadas por Binter
Ical
El Aeropuerto de Villanubla, en la provincia de Valladolid, recibió hoy el primer vuelo de la recién recuperada ruta aérea con Barcelona que opera la compañía Vueling, y que contará con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados.
Tal y como informó Aena a través de un comunicado remitido a Ical, el primer vuelo procedente de Barcelona que aterrizó hoy en Valladolid llegó a las 14.05 horas desde la ciudad condal, donde partió a las 12.51 horas. El Airbus 320, con capacidad para 180 pasajeros, partió una hora después de regreso a Barcelona.
Tres frecuencias semanales
Las tres frecuencias semanales tienen prevista su salida desde Barcelona a las 13.00 horas los martes, a las 13.40 horas los jueves y a las 16.00 horas los sábados, mientras que la salida desde Valladolid se producirá a las 16.00 horas los martes, a las 15.40 horas los jueves y a las 18.05 horas los sábados.
La restitución de esta ruta en el Aeropuerto de Valladolid es un ejemplo, según Aena, de su “intensa labor” en actividades de marketing aeroportuario, así como de la colaboración constante con las administraciones y las asociaciones económicas y de promoción del turismo para aumentar la conectividad y establecer nuevas rutas.
Temporada de invierno
Las compañías aéreas han programado en el Aeropuerto de Valladolid, para la temporada de invierno 2025-2026, un total de 366 operaciones, entre salidas y llegadas, con 49.960 asientos ofertados.
Y es que además de la ruta a Barcelona, el aeropuerto vallisoletano contará con conexiones regulares a Gran Canaria y Tenerife Norte, ambas con dos frecuencias semanales operadas por Binter.
