Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha reabierto el caso por la desaparición de una mujer y de su bebé de trece meses en la provincia de León en el año 1987.

Fuentes del Tribunal Superior de Policía de Asturias (TSJA) han confirmado a Efe que el juzgado ha reabierto el sobreseimiento provisional a petición de la Policía Nacional para autorizar la búsqueda en una balsa de una antigua mina de fluorita situada en Berbés, parroquia del concejo asturiano de Ribadesella, tal y como ha adelantado "El diario de León".

Según esta información, la Policía Nacional ha localizado en el interior de la balsa dos vehículos, lo que podría confirmar la versión de algunos vecinos que en su día aseguraron que el marido de la mujer los había arrojado desde un barranco tras la desaparición.

Denuncia por maltrato

La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2016, y en Berbés, en 2018, cuando el caso se archivó provisionalmente.

El caso se ha reabierto ahora con el foco puesto en la balsa de la antigua mina de Berbés, donde se habría confirmado la presencia de dos vehículos en una zona de difícil acceso por la presencia de gran cantidad de lodos, lo que podría complicar su recuperación.

Fuentes de la Policía Nacional en Gijón han apuntado a Efe que en estos 38 años nunca se ha dejado de trabajar y que las pesquisas han dado lugar a una nueva línea de investigación.