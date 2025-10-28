La pensión media crece un 4,5% en Castilla y León y alcanza los 1.316 euros
El número de prestaciones asciende hasta las 634.843 con un repunte de un 1,13 %
Ical
La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de octubre, en 1.316,17 euros, una cifra similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.315,31 euros, tras repuntar un 4,52 por ciento respecto al mismo periodo de hace un año, un 4,4 por ciento para el conjunto del país, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Ical.
En cuanto al número de prestaciones, la cifra repuntó un 1,13 por ciento en tasa interanual, hasta las 634.843. Del total, casi dos terceras partes (413.657) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.504,33 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.698 (1.202,01 euros); por viudedad 147.787 (937,26 euros); por orfandad, 18.787 (568 euros); y en favor de otros familiares, 3.914 ( 804,22 euros).
Datos provinciales
En un análisis provincializado, se observa que la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.437 euros; seguida de Burgos, con 1.413,70 euros. Le siguen Palencia (1.346,83 euros); León (1.312,73 euros); Soria (1.275,84 euros) y Segovia (1.256,44 euros). Cierran Salamanca (1.230,71 euros), Ávila (1.160, 72 euros) y Zamora (1.133,77 euros).
En cuanto al número de pensiones, León figura a la cabeza, con 140.833, por delante de Valladolid (124.516). Le siguen Burgos (94.950, Salamanca (83.368), así como Zamora (47.788), Palencia (44.381), Ávila (40.154), Segovia (35.868) y Soria (22.985).
