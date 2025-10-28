Las Merindades, uno de los corazones verdes de Burgos que separa Castilla y León de Cantabria

En ocasiones, el imaginario popular está equivocado. Por ejemplo, mucha gente de fuera de las nueve provincias se cree que Castilla y León es solamente una gran meseta llena de secarrales. Sin embargo, solo basta con recorrer algunos parajes de cualquiera de sus provincias para ver como esta idea es totalmente errónea. En el oeste de la Comunidad están los Arribes, en el norte la Montaña Palentina... Y en el noroeste, Las Merindades y sus recónditos pueblos de la zona más septentrional de Burgos. Una de las zonas verdes con más tesoros perdidos de todo Castilla y León, con grandes pueblos y pequeñas aldeas.

Posiblemente, el lugar más pintoresco de esta comarca burgalesa es el Puente Natural de Puentedey, que da nombre al propio municipio. Se trata de una formación rocosa que pasa por encima del río Nela en forma de arco y que ni los mejores ingenieros hubieran sido capaces de crear milenios después de su formación. Con las casas de esta localidad incrustadas sobre el mismo, es visitable tanto por la parte baja -junto a una playa rocosa- como por la parte alta -en muchas calles del municipio-. A muy pocos kilómetros, junto a la carretera que les une con Villarcayo, se puede visitar la iglesia de San Andrés, una de las más pequeñas de España... aunque suficiente para los 2 habitantes de Escanduso.

Precisamente, Villarcayo es la capital de la comarca, aunque no solo destaca por sus lugares y gastronomía. Este municipio es el segundo de España con un nombre oficial más largo, pues en los escritos oficiales aparece como 'Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja', sumando un total de 43 caracteres. Quizá es momento de actualizarlo, pues hace décadas que no existe 'Castilla La Vieja', pero cierto es que 'Castilla y León' quedaría más corto. Más allá de su moderna iglesia de Santa Marina -no recomendada para tripofóbicos-, conocida en la zona es también su playa fluvial junto al río Nela.

Ojo Guareña

Uno de los lugares con más historia de todas Las Merindades es el Monumento Natural de Ojo Guareña, un complejo kárstico que se formó hace más de 80 millones de años y que dejó como vestigio una serie de cuevas. En una de ellas, rememorando quizá a Covadonga, se encuentra la ermita de San Bernabé, totalmente incrustada en la roca. No muy lejos de este paraje encontraríamos otro de los principales núcleos de población de la comarca, Espinosa de los Monteros, desde donde se pueden iniciar las ascensiones a Estacas de Trueba, La Sía o el Portillo de Lunada; conocidos por los cicloturistas debido a las bellas panorámicas que se pueden contemplar de camino a Cantabria.