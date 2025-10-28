Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero

Las heladas débiles dispersas han propiciado este martes 28 de octubre mínimas bajo cero esta mañana en Castilla y León, con -5 grados en el Puerto del Pico, en Ávila, la mínima de España en lo que va de jornada, -2,7 grados Cuéllar (Segovia) y -2,5 en Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria.

Otras dos localidades de Castilla y León están este martes entre las diez más frías de España: San Pedro Manrique, en Soria, con -2,2 grados, y Aguilar de Campoo, en Palencia, con dos bajo cero.

Previsión

Este martes se prevé en Castilla y León tiempo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielo nuboso en el oeste y a intervalos nubosos en el resto.

Habrá esas precipitaciones débiles, localmente fuertes, en el suroeste a partir de mediodía, ocasionalmente con tormenta, y que se irán extendiendo al resto del tercio oeste, y de forma más débil y dispersa al resto de la Comunidad.

Se esperan, además, bancos de niebla matinales en valles del noreste.

Temperaturas

Las temperaturas irán en ascenso, ligero en general, salvo las máximas en montaña que bajarán ligeramente; con algunas heladas débiles y dispersas en el noreste; y el viento será variable tendiendo a predominar del sur y suroeste, flojo en general

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los dos grados de León, Palencia y Burgos y los 5 de Segovia; con máximas entre los 17 de León y los 20 de Salamanca, Soria y Zamora.