El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses

El Gobierno central considera que la decisión de la Junta de Castilla y León de bonificar el peaje de las autopistas estatales en la comunidad solo a los conductores empadronados en la misma contraviene los principios de no discriminación recogidos en la normativa de la UE.

Lo ha dicho este martes la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en la Comisión de Transportes del Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Óscar Ramajo, que ha puesto como ejemplo de buena práctica la decisión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de implantar el bonificaciones por un total de 10 millones de euros al peaje de las autopistas estatales en la comunidad.

Báguena ha criticado primero la cuantía de la bonificación, que ha calificado de "muy pequeña" en comparación con los 196,31 millones de euros de ingresos anuales percibidos por las sociedades concesionarias de las autopistas estatales que discurren en el ámbito territorial de Castilla y León.

Viabilidad jurídica

Además, ha puesto en duda la viabilidad jurídica de la medida, ya que las normas y directivas europeas en materia de implantación de peajes o gravámenes por la utilización de infraestructuras viarias establecen que, con carácter general, las tarifas deben aplicarse de forma no discriminatoria a todos los usuarios, sin distinción por motivos de residencia, nacionalidad u otras circunstancias personales.

Esto, ha explicado, se aplica también a cualquier reducción, excepción o bonificación de los peajes, que debe ser accesible en igualdad de condiciones para todas las personas.

Por tanto, ha argumentado, el establecimiento de estas tarifas reducidas o bonificaciones exclusivamente para los ciudadanos de una comunidad autónoma basada en criterios de residencia, "contraviene los principios de no discriminación recogidos en la normativa de la Unión Europea", lo que significa que "podría vulnerar la legislación comunitaria".

La secretaria general de Transporte Terrestre ha dicho suponer que esta cuestión "habrá sido valorada adecuadamente por la Junta al anunciar esta medida".

Medida ilegal

En la pregunta siguiente, el diputado del PP Héctor Palencia ha aprovechado su turno para replicar a Báguena que si la medida le parece "ilegal", ya "está tardando -ha comentado- en ir a todas las entidades autonómicas que están bonificando peajes a sus ciudadanos".

"Le animo a que hoy mismo emita un decreto y actúe contra otras comunidades autónomas -ha manifestado-, si no lo que nos acaba de contar nuevamente es un bulo y una mentira".

En concreto, Castilla y León bonificará los peajes de las autopistas que en la Comunidad, es decir la AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71, a los conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León, según anunció el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, al presentar el proyecto de Cuentas autonómicas para el 2026, que no está aprobado.

Es una medida para empadronados en la comunidad y con viajes recurrentes, esto es ida y vuelta en 24 horas, con el fin de ayudar a las personas que trabajen y tengan que pasar por esos peajes.

El proyecto de presupuestos de la Junta recoge diez millones de euros para esas bonificaciones, que se especificarán los próximos días