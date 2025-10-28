Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

Un vecino de la localidad soriana de Ágreda, de 46 años de edad, ha sido detenido por la Guardia Civil después de que se encontrara el cadáver de su padre en el domicilio que compartían ambos.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento del anciano, aunque los vecinos de la localidad han destacado que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo, según informaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno.