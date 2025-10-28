Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

Los vecinos de la localidad aseguran que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo

Vehículo de la Guardia Civil

Vehículo de la Guardia Civil / LOZ

Ical

Soria

Un vecino de la localidad soriana de Ágreda, de 46 años de edad, ha sido detenido por la Guardia Civil después de que se encontrara el cadáver de su padre en el domicilio que compartían ambos.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento del anciano, aunque los vecinos de la localidad han destacado que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo, según informaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  2. Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
  3. Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
  4. Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
  5. Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
  6. Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”
  7. Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
  8. Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud

Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

Detenido un vecino de Ágreda (Soria) después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses

El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses

Veinticinco medios de comunicación llevan a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución

Veinticinco medios de comunicación llevan a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución

Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

Reabren el caso por la desaparición de una mujer y su bebé en León en 1987

Vueling recupera la ruta aérea entre Valladolid y Barcelona

Vueling recupera la ruta aérea entre Valladolid y Barcelona

El consejero de Economía de Castilla y León: “Primero explicaciones de detalle y luego posibles acuerdos”

El consejero de Economía de Castilla y León: “Primero explicaciones de detalle y luego posibles acuerdos”

Castilla y León, "un viaje que merece la pena"

Castilla y León, "un viaje que merece la pena"

González Gago anuncia para 2026 la modificación de los reglamentos de máquinas, salones, casinos, bingos y apuestas en Castilla y León

González Gago anuncia para 2026 la modificación de los reglamentos de máquinas, salones, casinos, bingos y apuestas en Castilla y León
Tracking Pixel Contents