El consejero de Economía de Castilla y León: “Primero explicaciones de detalle y luego posibles acuerdos”

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió hoy en que antes de sentarse a negociar con los diferentes grupos parlamentarios los presupuestos de la Comunidad, para 2026, primero tendrán que conocer el proyecto registrado en las Cortes por la Junta “al detalle” durante las comparecencias de los diez consejeros del Gobierno autonómico. “Primero explicaciones de detalle y luego posibles acuerdos”, sentenció.

Carriedo recordó que hoy se registró de nuevo el proyecto de presupuestos en la cámara una vez que ayer se dio luz verde al documento con la incorporación de la sección 20 de las cuentas del Parlamento autonómico, y con el techo de gasto aprobado, y ahora será la Mesa quien fije el calendario de tramitación, cuyo primer paso, dijo, será la solicitud de comparecencias de los consejeros, como recoge Ical.

Mesa de las Cortes

“Hemos presentado el texto según se demanda en las Cortes”, dijo, en relación a la devolución del registrado el 15 de octubre, el día 21, por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que no lo admitió a trámite siguiendo la indicación del informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, al no estar aprobado entonces el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero e incluir una sección 20 no avalada por la Cámara. Ahora se registrará de nuevo con esos dos trámites incorporados.

El consejero remarcó que los 21 tomos del nuevo proyecto registrado solo se han modificado con la incorporación de la sección 20, las cuentas de las Cortes, aprobadas por unanimidad de la Mesa, y han aprovechado el trabajo ya hecho, “el 99,999 por ciento”, con un cambio presupuestario que apenas supone el “0,000001” del total.

Las explicaciones de los consejeros

Carlos Fernández Carriedo insistió en que la primera etapa a partir de ahora corresponde a las explicaciones de los diez consejeros, para que “los parlamentarios tengan la máxima de información posible, para iniciar el proceso a partir de ahí para llegar a acuerdos”.

El portavoz recordó que con la incorporación de la sección 20 y también el respaldo al ‘techo de gasto’ por parte de la Cámara, por cuarto año esta legislatura, lo que otorga “seguridad, estabilidad y confianza para el funcionamiento el próximo ejercicio, junto al horizonte de deuda y déficit, “ahora se abre una nueva fase”. “Explicaremos el contenido al detalle y daremos respuesta a todas las preguntas y entonces será el momento de negociar”, dijo, para volver a ofrecer “mano tendida” para alcanzar acuerdo.

Por último, pese a la “pinza” PSOE-Vox, dijo, que llevan “bastantes votaciones de la mano” durante el último año y medio, Fernández Carriedo expuso que intentarán alcanzar un “importante” acuerdo, porque desde la Junta han hecho lo que le corresponde, y sentenció: “Por nosotros no va a quedar, e intentaremos un acuerdo lo más amplio posible y ojalá sea casi por unanimidad”.