¿Afectarán los incendios a la temporada de caza en Castilla y León?

El consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, "cree que no"

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firma dos protocolos hoy en Valladolid.

/ Leticia Pérez - Ical

Ical

Valladolid

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, previó hoy en Valladolid que la temporada de pesca no se verá afectada, en su mayor parte, por las cenizas de los incendios forestales que afectaron a varias provincias de la Comunidad el pasado mes de agosto.

No en vano, valoró los trabajos realizados para evitar este tipo de situaciones, sin olvidar que ha habido pocas lluvias torrenciales, que han favorecido el asentamiento de la capa superficial de cenizas y su filtración al subsuelo para minimizar los daños. “Los servicios de Pesca valoran ahora la situación. Podrá haber algún río que podrá tener alguna afectación y allí trabajarán los viveros para recomponer la población piscícola afectada”, señaló. 

Protocolos

Con motivo de la firma de dos protocolos en el ámbito de las emergencias de protección civil, Suárez-Quiñones aseguró que, desde el primer momento, incluso antes de concluir la extinción del fuego, la Junta ha trabajado en la protección de las captaciones de agua, los ríos e incluso en la construcción de nuevas infraestructuras. “Esta actuación e inversión se realizó de oficio, a través de la empresa pública Somacyl, cuyo personal visitó todas las captaciones y dotaciones, incluidas las de depuración, que podían estar afectadas por los incendios”, precisó. 

Se refirió a las actuaciones preventivas con la construcción de fajinas, albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y retener los sedimentos, con el objetivo de ralentizar el aporte de cenizas y arrastres. Un trabajo que consiste en contribuir al restablecimiento de la vegetación existente en la zona previamente al incendio.

Citó, según recogió la Agencia Ical, los trabajos que se llevan a cabo en Puente de Domingo Flórez, tras un reciente episodio de lluvias torrenciales, con la limpieza de la zona de los filtros afectados y una captación paralela. También en la provincia de León, en la playa fluvial de Molinaseca se ha actuado en la limpieza de un área con restos de cenizas. 

