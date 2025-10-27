Tres heridos en una colisión múltiple de tres turismos y un camión en la A-62 en Burgos
Todos han tenido que ser trasladados al hospital
Efe
Tres personas, dos hombres de 22 y 29 años y una mujer de 22, resultaron ayer heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la A-62, en Celada del Camino, en la provincia de Burgos, en el que se vieron implicados tres turismos y un camión.
El accidente se produjo sobre las ocho de la tarde, en el kilómetro 26 de la autovía, sentido Burgos, y en un primer momento el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2 informó de que había al menos una persona herida, un hombre que estaba atrapado en un vehículo e inconsciente.
El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
Evacuado en UVI móvil
En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a tres personas: un hombre de 29 años, que fue evacuado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos; y un hombre y una mujer de 22 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
- Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
- Condenado un hombre a 13 años de prisión por mantener una relación con una menor de 15 y maltratarla
- Hallado en aguas del canal en Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años desaparecido este domingo