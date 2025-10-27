Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos en una colisión múltiple de tres turismos y un camión en la A-62 en Burgos

Todos han tenido que ser trasladados al hospital

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JcyL / Loz

Efe

Burgos

Tres personas, dos hombres de 22 y 29 años y una mujer de 22, resultaron ayer heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la A-62, en Celada del Camino, en la provincia de Burgos, en el que se vieron implicados tres turismos y un camión.

El accidente se produjo sobre las ocho de la tarde, en el kilómetro 26 de la autovía, sentido Burgos, y en un primer momento el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2 informó de que había al menos una persona herida, un hombre que estaba atrapado en un vehículo e inconsciente.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Evacuado en UVI móvil

En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a tres personas: un hombre de 29 años, que fue evacuado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos; y un hombre y una mujer de 22 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.

