Sanabria amanece bajo cero: marca una de las temperaturas más bajas de toda España
El termómetro cae hasta los 5,3 grados bajo cero en el Puerto del Pico, en Ávila
Ical
Las heladas débiles dispersas, más generalizadas en zona de montaña han propiciado ya ese lunes, 27 de octubre, mínimas bajo cero esta mañana en Castilla y León, con -5,3 grados en el Puerto de Pico en Ávila, la segunda marca más baja en lo que va de jornada en España, con -3,5 grados en Robleda-Cervantes, en la comarca de Sanabria, y en la localidad segoviana de Cuéllar.
Otras dos localidades de Castilla y León están este lunes entre las diez más frías de España: Palacios de la Sierra, en Burgos, con -3,3 grados, y Quintanerjo, en la localidad soriana de Vinuesa con -2,9 grados.
Previsión
Este lunes la Aemet prevé en la comunidad, temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la meseta y máximas sin cambios en la meseta y en ascenso en el resto.
Se esperan heladas débiles dispersas, más generalizadas en zonas de montaña, y el viento será del nordeste o variable, flojo en general.
En general, el tiempo se anuncia poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en áreas de montaña.
En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los cero grados de Burgos, León y Soria y los 4 de Segovia; con máximas entre los 15 de Burgos, León, Palencia y Segovia, y los 17 de Ávila, Salamanca, Soria y Zamora.
