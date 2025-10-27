Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias

La alerta será entre las 20.00 y las 23.59 horas

Una persona cruza una calle anegada de agua.

Una persona cruza una calle anegada de agua. / JUAN CARLOS HIDALGO

Europa Press

Valladolid

Las provincias de Ávila y Salamanca estarán este martes, 28 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) ante la posibilidad de fuertes lluvias que podrían llegar a alcanzar los 40 mililitros de precipitación en doce horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, hay riesgo de alcanzar esta cantidad de precipitación en el Sistema Central y el sur tanto de Ávila como de Salamanca entre las 20.00 y las 23.59 horas.

Además de este aviso, en el caso de estas mismas zonas permanece activo otro por lluvias que pueden llegar a 15 milímetros en la misma franja horaria.

