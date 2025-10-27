Dos provincias de Castilla y León, mañana martes en riesgo por lluvias
La alerta será entre las 20.00 y las 23.59 horas
Europa Press
Valladolid
Las provincias de Ávila y Salamanca estarán este martes, 28 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) ante la posibilidad de fuertes lluvias que podrían llegar a alcanzar los 40 mililitros de precipitación en doce horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.
En concreto, hay riesgo de alcanzar esta cantidad de precipitación en el Sistema Central y el sur tanto de Ávila como de Salamanca entre las 20.00 y las 23.59 horas.
Además de este aviso, en el caso de estas mismas zonas permanece activo otro por lluvias que pueden llegar a 15 milímetros en la misma franja horaria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
- Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
- Condenado un hombre a 13 años de prisión por mantener una relación con una menor de 15 y maltratarla
- Hallado en aguas del canal en Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años desaparecido este domingo