Mañueco mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo hoy que la fecha para las elecciones autonómicas en la comunidad será en el mes de marzo “pase lo que pase” con una sola excepción: “Que Pedro Sánchez convoque elecciones generales”.

En ese caso, reiteró Mañueco, adelantará también los comicios en Castilla y León para que a los ciudadanos de la comunidad “no se les haga votar dos veces en poco tiempo”, pero rechazó la posibilidad de convocar los comicios autonómicos para el 21 de diciembre para hacerlos coincidir con el adelanto electoral anunciado hoy por la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista concedida en el programa "La brújula" de Onda Cero, recogidas por Ical, Mañueco defendió el adelanto electoral de su compañera de partido por ser “una mujer valiente y de palabra”, pero diferenció la situación de Extremadura con la de Castilla y León porque en esta última comunidad autónoma el proyecto de presupuestos de la Junta aún no ha sido rechazado, sino que está “en fase de negociación”.

Proyecto de cuentas

Al respecto, Mañueco defendió el proyecto de cuentas presentado por su gobierno porque, entre otras medidas, “duplican el bono de natalidad, incrementan el apoyo al bono infantil, ofrecen un nuevo bono de apoyo a los autónomos y se refuerza el operativo anti incendios”, y pidió por ello “altura de miras” a la oposición para que acudan a las reuniones con la Junta con “capacidad real de negociación”.

En todo caso, y dado que en Castilla y León la legislatura se agota en el tercer mes del 2026, Mañueco consideró “razonable” que “se aprueben o no” los presupuestos para el año que viene, las elecciones en la comunidad se sigan celebrando en el tercer mes del año, por lo que concluyó que “el plan sigue siendo marzo”.

Además, recordó que no todas las medidas anunciadas la pasada semana en los decretos ley para mejorar el operativo anti incendios necesitan de la aprobación de las cuentas para su desarrollo, porque la Junta estaría habilitada para “cambiar los mecanismos de la administración” para permitir su extensión todo el año para todo el operativo, así como la conversión de los trabajadores del sector privado al púbico en los próximos tres años, si bien manifestó que “todo es más fácil si las cuentas se aprueban”.

Vox y Puigdemont

Preguntado sobre el crecimiento de Vox en las encuestas, y ante los próximos comicios autonómicos en Castilla y León, Mañueco quiso diferenciar entre la situación del partido de Abascal a nivel nacional y autonómico, puesto que “Vox tiene problemas graves en determinadas provincias de Castilla y León, donde se le han ido alcaldes, concejales, diputados provinciales y dos procuradores autonómicos”, y recordó además que “el líder de la formación autonómica se fue y no tienen candidato”.

Además, lamentó que la formación de Abascal esté más preocupada en Castilla y León “de atacar al PP y hacer la pinza con el PSOE, aprobando leyes chapuceras y facilitando la aprobación del modelo educativo” de los socialistas.

Por último, y ante la ruptura del acuerdo entre PSOE y Junts a nivel nacional que anunció hoy el líder de la formación independentista catalana, Carles Puigdemont, Mañueco manifestó su confianza en la decisión que tome el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la posibilidad de negociar con Puigdemont una moción de censura: “Es quien tiene la máxima responsabilidad de qué hay que hacer. Tiene mi máxima confianza y mi respaldo", concluyó.