Mañueco lanza un plan para situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades": “Aquí no hay milongas”

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanza el proyecto ‘Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España’, un plan de trabajo que se asentará sobre nueve ejes y 40 indicadores que garanticen su cumplimiento. "Sin discursos vacíos”, comenzará a desplegarse en noviembre con la creación de grupos de trabajo con la sociedad civil. “Aquí no hay milongas”, afirma Fernández Mañueco en el vídeo de presentación de esta iniciativa, que lleva como lema ‘Aquí menos ruido y más nueces’.

En primera persona, el líder de los populares de Castilla y León se dirige a la población para proponerles “algo inusual en política”, un proyecto “tangible, medible y claro, sin prometer unicornios y con resultados que se puedan conocer”. "¿No tienes la sensación de que todo el mundo ‘bla bla bla’, pero nadie dice nada? ¿De qué hay demasiado ruido y pocas nueces?", plantea Fernández Mañueco cuando faltan unos meses para las próximas elecciones, previstas en marzo de 2026.

Entre las mejores de España

De esta forma, el presidente de la Junta desarrolla la idea que ya avanzó hace un par de semanas en la comparecencia para presentar el nuevo proyecto de presupuestos para 2026, cuando explicó que las cuentas eran el primer paso de un objetivo mayor, convertir a Castilla y León en una de las tres comunidades “mejores” de España. Entonces, ya señaló que frente a la polarización actual, su apuesta era hacer “menos ruido”, pero lograr “más nueces”.

Ahora, con motivo de la Junta Directiva Autonómica del PP y en el inicio de la precampaña de las autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco anuncia esta propuesta dirigida a los ciudadanos de la Comunidad, ya que quiere implicar a las empresas, los trabajadores, los autónomos, las familias, los más jóvenes, “los que saben”, así como con la gente del campo y las ciudades.

En ese sentido, el presidente autonómico del PP y la Junta se centra en lo “importante” para la Comunidad, que asegura es el empleo y el emprendimiento; la vivienda; la educación; la sanidad; la dependencia y las políticas sociales; el transporte e infraestructuras; la agricultura, ganadería y el desarrollo rural; el medio ambiente y la sostenibilidad, y el patrimonio y la cultura.

“Lo nuestro es cumplir”

“No decimos solo vamos a mejorar, diremos qué, cómo, cuándo y cuánto vamos a mejorar, y los resultados no los mediremos solo nosotros. Usaremos indicadores externos, porque lo que no se mide, no se cumple. Y lo nuestro es cumplir”, explica el presidente de los ‘populares’ de Castilla y León.

No obstante, el presidente de la Junta reitera que los servicios de Castilla y León se sitúan entre “los primeros” en educación y en dependencia y políticas sociales, y entre los segundos, en sanidad. Por ello, Fernández Mañueco avanza la constitución de grupos de trabajo entre los “equipos” propios y la sociedad civil para determinar los ejes e indicadores, que se anunciarán en noviembre.

“Castilla y León entre las tres mejores” es el meta a la que aspira a llegar Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular de Castilla y León. “Aquí menos ruido y más nueces”, concluyen los ‘populares’.