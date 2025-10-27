Mañueco acusa a PSOE y Vox de poner "palos en la rueda", pero avisa: "Nosotros volvemos a la carga”

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó hoy a PSOE y Vox de ir “al alimón, juntos de la mano y poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León", tras frenar la pasada semana la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, a su juicio con “excusas” para hacer “ruido” y “sacar rédito”. “Nosotros volvemos a la carga”, dijo, tras la aprobación este lunes de un nuevo proyecto de ley en Consejo de Gobierno extraordinario, que se registrará mañana en las Cortes.

Ante la Junta Directiva Autonómica del PP, Fernández Mañueco defendió que la Junta, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, que “hurta” el debate año tras año, ha presentado un “buen” proyecto de presupuestos, que señaló, busca con cada partida o proyecto lograr que Castilla y León sea una de las tres mejores comunidades para vivir.

"Fingen estar enfrentados"

De esta forma, el presidente de la Junta y el PP de la Comunidad aseguró que los socialistas y Vox, su antiguo socio de gobierno, “fingen estar enfrentados”, pero acaban votando “unidos” para atacar al PP, siguiendo la “misma táctica” que en el ámbito nacional. "Aquí está el PP y no vamos a consentir esa situación. No lo vamos a consentir”, afirmó Fernández Mañueco, lo que motivó el aplauso de los dirigentes de su partido reunidos en Valladolid.

En ese sentido, Fernández Mañueco señaló que a pesar del “numerito” y el “ruido” de la “pinza” formada por PSOE y Vox, no han podido “boicotear” las nuevas cuentas, solo las han retrasado, ya que señaló, “buscaban perjudicar” a la Comunidad. Sin embargo, señaló que la Junta ha logrado aprobar “cuatro de cuatro” techos de gasto en esta legislatura y un nuevo proyecto de ley de presupuestos, que mañana llega al parlamento para iniciar su tramitación en las próximas semanas.

Responsabilidad

“Veremos si en el debate de los presupuestos”, dijo Fernández Mañueco, PSOE y Vox actúan con “responsabilidad”, “al margen de los intereses de los partidos”, y “no dan al traste” con proyectos “buenos” para Castilla y León. De hecho, recordó que las nuevas cuentas duplican el bono nacimiento, incrementan la ayuda para actividades extraescolares, incluyen una ayuda anual de 300 euros para autónomos, así como la bonificación de peajes o nuevos planes para vivienda, la ganadería o el operativo de incendios.