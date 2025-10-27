La Junta de Castilla y León y Renfe firman el octavo cambio en los abonos Avant

La Junta de Castilla y León y Renfe Viajeros han firmado la octava modificación del convenio que mantienen para bonificar el 25% del coste de los billetes para viajeros recurrentes de Media Distancia Alta Velocidad (Avant), de los que se beneficiaron en el primer semestre del año casi 77.000 usuarios.

En un comunicado, la Junta ha detallado que con esta modificación se incrementa la anualidad de 2025 en 1.950.000 euros, hasta alcanzar un total de 6.492.186,43 euros, por lo que cada usuario se habrá beneficiado de una cuantía media de la ayuda con un valor de 84,3 euros.

Madrid-Valladolid, el mayor número de viajeros

La financiación del convenio se distribuye en distintas anualidades, con una dotación de 4.200.000 euros en 2023, 8.020.087,45 euros en 2024, 6.492.186,43 euros en 2025 (incluyendo el incremento citado) y 3.000.000 euros en 2026.

El trayecto con mayor número de usuarios es el Madrid-Valladolid con 39.826, según la información aportada por la Junta.

La bonificación se articula mediante una subvención directa a Renfe Viajeros, que liquida mensualmente a la Consejería el importe correspondiente a los descuentos aplicados.