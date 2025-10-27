Los estudiantes de Castilla y León, de huelga mañana martes contra el acoso escolar

El sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil mañana 28 de octubre en Castilla y León y en el resto de comunidades, en solidaridad con Sandra Peña, la joven de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso escolar, y para exigir medidas urgentes contra el acoso y por la salud mental en los centros educativos.

En un comunicado, el sindicato de estudiantes de Castilla y León ha trasladado este lunes que además prevén manifestaciones al mediodía de mañana en Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca y Burgos, y a las once en León.

El sindicato ha denunciado que "el acoso escolar es una de las caras más crueles del sistema bárbaro en el que vivimos, un sistema en el que se fomenta la individualidad y el pisar al más débil, donde se aplaude la cultura del odio contra el diferente y se premia el falso éxito de acumular riqueza a costa del sufrimiento de la gente y las injusticias sociales".

"Alzar la voz contra el bullying y proteger nuestra salud mental no es algo individual, es una lucha colectiva. Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro", han trasladado.

Calles llenas de solidaridad

Por eso, el Sindicato de Estudiantes ha llamado a la huelga estudiantil en ESO, FP y Bachillerato mañana martes y a llenar las calles en solidaridad con la familia de Sandra y a expresar nuestra indignación en manifestaciones en todas las ciudades.

El sindicato ha lamentado la muerte de la joven Sandra Peña, una "terrible noticia que ha conmocionado a millones de jóvenes"

Un hecho, añaden, "que no tenía que haberse producido nunca", y del que "hay responsables".

Para ellos Sandra fue "víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba" y que "no motivó ninguna acción -por parte de este centro docente- para impedirlo", sin que en ningún momento se activaran los protocolos que existen.

Asimismo, han enviado todo su apoyo y cariño a la familia, amigos y amigas, a todos los compañeros y compañeras de Sandra, en estos momentos "tan duros". Y al mismo tiempo, remarcan, quieren "dejar claro que la pérdida de Sandra pudo haberse evitado"