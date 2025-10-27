Detenido en Valladolid por empujar y arrastrar por el suelo a una empleada de un súper
La víctima sufrió golpes en la espalda, brazos y mano derecha y fue auxiliada por viandantes que lograron liberarla del agresor
Europa Press
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón por empujar y arrastrar por el suelo a una empleada de un supermercado, que resultó herida y precisó de asistencia médica, después de que la trabajadora reconociera al individuo por hurtos cometidos días anteriores y le diera el alto.
Los hechos se produjeron en el barrio de Delicias en un establecimiento de alimentación, donde los agentes acudieron tras el aviso de una agresión en el interior del local.
Una vez en el lugar, se informó a los funcionarios de que varios empleados del supermercado mantenían retenido a un varón que acababa de agredir a una trabajadora.
Hurtos previos
El individuo había sido reconocido como presunto autor de varios hurtos cometidos en el mismo establecimiento en fechas anteriores. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que, mientras desempeñaba funciones como cajera, observó la entrada del varón al local y le identificó por hurtos previos.
Al solicitarle que permaneciera en el establecimiento para su identificación policial, el hombre intentó abandonar el lugar, momento en el que la empleada se interpuso para impedir su salida.
Reacción violenta
El individuo reaccionó de forma violenta, empujó a la trabajadora y la sujetó por la ropa y el brazo, arrastrándola por el suelo durante varios metros hasta la vía pública.
Como consecuencia, la víctima sufrió golpes en la espalda, brazos y mano derecha y fue auxiliada por viandantes que lograron liberarla del agresor, quien fue retenido por clientes hasta la llegada de los agentes.
Ante los fuertes dolores manifestados por la víctima, los policías solicitaron asistencia médica urgente, por lo que en el lugar se presentó una ambulancia que trasladó a la mujer al Hospital Universitario Río Hortega para la valoración de sus lesiones.
El agresor, presente en el lugar, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y trasladado a dependencias policiales donde se finalizó el atestado policial y se presentó al detenido ante la autoridad judicial, que determinó su puesta en libertad.
