Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años

Un testigo fue el que alertó a la Policía

Dos agentes de la Polícia Local.

Dos agentes de la Polícia Local. / Ical

Ical

Burgos

La Policía Local de Burgos, detuvo a un hombre de 46 años por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre cuando sobre las 15.00 horas la Policía Local recibió un aviso de teléfono de Emergencias del 112 indicando que entre un hombre y una mujer se estaba produciendo un forcejeo en la calle Doctor Jaime Santamaría.

Noticias relacionadas y más

De inmediato variadas dotaciones policiales acudieron al lugar localizando en la zona de trasteros de un inmueble a un hombre de 46 años que había retenido de manera ilegal a una joven de 25 años, motivo por el que fue detenido.

TEMAS

  1. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  2. Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
  3. Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
  4. La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)
  5. Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
  6. Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
  7. Condenado un hombre a 13 años de prisión por mantener una relación con una menor de 15 y maltratarla
  8. Hallado en aguas del canal en Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años desaparecido este domingo

Sanabria amanece bajo cero: marca una de las temperaturas más bajas de toda España

Sanabria amanece bajo cero: marca una de las temperaturas más bajas de toda España

Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años

Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años

Tres heridos en una colisión múltiple de tres turismos y un camión en la A-62 en Burgos

Tres heridos en una colisión múltiple de tres turismos y un camión en la A-62 en Burgos

Muere una hembra de oso pardo tras ser atropellada por un vehículo en Villablino (León)

Muere una hembra de oso pardo tras ser atropellada por un vehículo en Villablino (León)

La Junta inicia una campaña informativa para reforzar la vigilancia y prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Junta inicia una campaña informativa para reforzar la vigilancia y prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa

Arde una vivienda de dos plantas en Valdería de Torío (León) tras un incendio que se originó en la cochera

Arde una vivienda de dos plantas en Valdería de Torío (León) tras un incendio que se originó en la cochera

Tres protestas por proyectos pendientes reciben a Pedro Sánchez en León

Tres protestas por proyectos pendientes reciben a Pedro Sánchez en León

Castilla y León registra tres de las diez temperaturas más bajas de España de esta noche

Castilla y León registra tres de las diez temperaturas más bajas de España de esta noche
Tracking Pixel Contents