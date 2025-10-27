Detenido por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años
Un testigo fue el que alertó a la Policía
Ical
Burgos
La Policía Local de Burgos, detuvo a un hombre de 46 años por retener contra su voluntad en un trastero a una joven de 25 años.
Los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre cuando sobre las 15.00 horas la Policía Local recibió un aviso de teléfono de Emergencias del 112 indicando que entre un hombre y una mujer se estaba produciendo un forcejeo en la calle Doctor Jaime Santamaría.
De inmediato variadas dotaciones policiales acudieron al lugar localizando en la zona de trasteros de un inmueble a un hombre de 46 años que había retenido de manera ilegal a una joven de 25 años, motivo por el que fue detenido.
