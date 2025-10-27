Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron a tres personas acusadas de atentado contra agentes de la autoridad durante la madrugada del sábado al domingo. Los hechos ocurrieron en un centro de salud, donde los implicados, previamente involucrados en una pelea por un intento de robo de un móvil y una cartera, agredieron a los policías que los custodiaban.

El incidente comenzó en la vía pública, tras una disputa en un establecimiento de hostelería. Dos patrullas de la Policía Local intervinieron, separaron a los grupos e identificaron a los participantes. Tres de ellos, con lesiones, fueron trasladados al centro de salud para ser evaluados. Durante la espera, los detenidos intentaron enfrentarse nuevamente a otras personas presentes en el lugar, desoyendo las indicaciones de los agentes para mantener la calma. En su intento de salir, agredieron a los policías, quienes lograron reducirlos y evitar una nueva pelea, señalaron a Ical fuentes del cuerpo policial.

Uno de los detenidos requirió atención en el Hospital Río Carrión debido a sus lesiones. Los tres enfrentan ahora cargos por atentado a la autoridad.