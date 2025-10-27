Detenidas tres personas por agredir a policías en un centro de salud
Los implicados, relacionados con un intento de robo, atacaron a los agentes mientras eran custodiados para recibir atención médica
Ical
Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron a tres personas acusadas de atentado contra agentes de la autoridad durante la madrugada del sábado al domingo. Los hechos ocurrieron en un centro de salud, donde los implicados, previamente involucrados en una pelea por un intento de robo de un móvil y una cartera, agredieron a los policías que los custodiaban.
El incidente comenzó en la vía pública, tras una disputa en un establecimiento de hostelería. Dos patrullas de la Policía Local intervinieron, separaron a los grupos e identificaron a los participantes. Tres de ellos, con lesiones, fueron trasladados al centro de salud para ser evaluados. Durante la espera, los detenidos intentaron enfrentarse nuevamente a otras personas presentes en el lugar, desoyendo las indicaciones de los agentes para mantener la calma. En su intento de salir, agredieron a los policías, quienes lograron reducirlos y evitar una nueva pelea, señalaron a Ical fuentes del cuerpo policial.
Uno de los detenidos requirió atención en el Hospital Río Carrión debido a sus lesiones. Los tres enfrentan ahora cargos por atentado a la autoridad.
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Ya hay presupuesto para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices
- Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido la mujer que fue condenada por tratar de envenenarlo con raticida
- La Guardia Civil busca con drones a un vecino desaparecido en de San Cebrián (Palencia)
- Una riña familiar acaba con dos investigados por lesiones, amenazas y daños a un vehículo policial
- Castilla y León se une para llorar la pérdida de José María Ayala, delegado de ABC en la comunidad
- Condenado un hombre a 13 años de prisión por mantener una relación con una menor de 15 y maltratarla
- Hallado en aguas del canal en Rioseco (Valladolid) el cadáver de un hombre de 47 años desaparecido este domingo