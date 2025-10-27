Cuéllar, la villa con grandes vestigios medievales enclaustrada entre la mayor reserva de pinares de Castilla y León

Han pasado muchos años desde que se lanzó la archiconocida campaña, pero 'Castilla y León es vida' penetró tanto en la sociedad autonómica como en el resto del país como uno de los esloganes más sonados de la primera década el Siglo XXI. Sin embargo, hay otros que tienen referencias muy directas a lo que es realmente la Comunidad, como el usado en la feria FITUR del pasado año con el título 'Castilla y León, legado de España'. Una herencia milenaria que se puede ver en muchos sitios de las nueve provincias que la conforman, pero que tienen un claro ejemplo en la segoviana localidad de Cuéllar.

A medio camino entre Valladolid y Segovia, perteneciendo a la provincia de la que es capital esta segunda ciudad, se encuentra una de las villas con más vestigios medievales de toda Castilla y León. Adentrarse en el corazón de su casco urbano hace que los visitantes se retrotraigan a siglos pasados, con una arquitectura que aún conserva grandes rasgos de las épocas en las que los castillos aún reinaban en el paisaje de Castilla. Él mejor representante de esta historia medieval es el Castillo de los Condes de Alburquerque, también conocido simplemente como Castillo de Cuéllar, y que se sitúa en la zona alta de la localidad.

Además de servir como meta para las históricas pruebas ciclistas que tienen lugar en Cuéllar, también es conocido por sus visitas teatralizadas que se realizan los festivos y fines de semana durante gran parte del año. Acopladas al castillo cuellarano se encuentran las Murallas de Cuéllar, que tienen su origen también aparejado al siglo XIII. Declaradas como Monumento Artístico Nacional hace más de dos décadas, una de sus entradas más bellas es el Arco de San Martín. Conocidos son también sus encierros camperos, unos de los más antiguos de Castilla y León, congregando cada año a miles de personas.

Iglesias y chuletas

Pese a ser una localidad que ni siquiera llega a los 10.000 habitantes, cuenta con una de las listas de iglesias más extensas de la provincia de Segovia, acercándose a la decena. Dicho de otra manera, prácticamente cuenta con una iglesia por cada 1.000 habitantes, haciendo números de manera rápida y relativamente poco eficaz. ¿Y qué se puede comer después de haber pasado por misa? Como en cualquier sitio de Segovia, el lechazo es el plato estrella de la gastronomía local. Sin embargo, conocidas son también sus chuletas, que incluso dan nombre a la clásica ciclista Gran Premio de Cuéllar que se disputa cada primavera.