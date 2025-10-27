Castilla y León convalida el acuerdo del 14 de octubre para aprobar el proyecto de presupuestos

La Junta de Castilla y León, reunida en un Consejo de Gobierno extraordinario, ha convalidado el acuerdo que aprobó el pasado 14 de octubre para presentar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, aunque asegura que ha incorporado al mismo el presupuesto de la sección 20 -Cortes e instituciones propias de la Comunidad-, que no coincidía con el incluido en el proyecto convalidado hoy.

En un comunicado, la Junta ha explicado que su intención es registrar mañana este acuerdo, que prevé un presupuesto de 15.715 millones de euros, aunque el matiz está en conocer si la cuantía es la misma y el dinero reducido por la Mesa de las Cortes -unos 200.000 euros- ha sido traspasado a otra sección para ser gastado.