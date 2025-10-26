Tres protestas por proyectos pendientes reciben a Pedro Sánchez en León
Unas cien personas se congregan en el exterior del Palacio de Exposiciones de León, donde este domingo se celebra un acto de precampaña del PSOE para apoyar la candidatura de Carlos Martínez
Efe
Una protesta contra la paralización del proyecto del soterramiento del tren a su paso por San Andrés del Rabanedo, otra por la llegada del tren de Feve a León capital y una tercera por la autonomía leonesa han recibido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a su llegada a León.
Son las reivindicaciones más recurrentes de la provincia de León y han reunido a unas cien personas en el exterior del Palacio de Exposiciones de la capital, donde este domingo se celebra un acto de precampaña del PSOE para apoyar la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Soterramiento
La primera de las protestas ha exigido el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo, el tercer ayuntamiento por población de la provincia de León.
En declaraciones a los periodistas José Carlos Lozano Gallego, portavoz de la plataforma, ha explicado que este proyecto fue aprobado en el año 2004 pero nunca ha sido ejecutado.
Ha denunciado que Adif "sigue poniendo parches en un municipio" desde el que seguirán luchando "para evitar que se divida en dos".
Ferrocarril de vía estrecha
La segunda protesta, la más numerosa, ha pedido al presidente del Gobierno que retome el proyecto que planteaba la llegada del ferrocarril de vía estrecha a León capital mediante un sistema de tren tranviario.
Manuel Urueña, portavoz de la plataforma que impulsa esta demanda, en declaraciones a los periodistas ha reclamado una solución definitiva para ese tren que lleva "catorce años sin un servicio adecuado" y sin llegar al centro de León como sí sucedía antes.
Autonomía leonesa
El motivo de la tercera protesta es pedir la autonomía leonesa, "la autonomía número dieciocho del Estado español" como ha explicado a los periodistas Ismael González, portavoz del movimiento Conceyu Pais Llionés.
"No somos independentistas, solo buscamos nuestra autonomía por las peculiaridades históricas e identitarias que tiene León".
Ha denunciado que la situación actual "provoca que León esté en una situación crítica, con parámetros socioeconómicos muy bajos", y ha indicado que si bien piden la autonomía inicialmente para la provincia de León, esperan que se sumen también Zamora y Salamanca, el antiguo reino de León.
